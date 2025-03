RWO-Trainer Sebastian Gunkel - U19-Titel war das absolute Highlight

Borussia Dortmund 15:30 FC Augsburg 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter www.buwei.de | -w-

Seit dieser Saison steht Sebastian Gunkel als RWO-Cheftrainer an der Seitenlinie und gewährt im Podcast einige Einblicke in seine bisherige Zeit in Oberhausen.

Nach zahlreichen Stationen im Nachwuchsbereich namhafter Profiklubs verantwortet Sebastian Gunkel bei Rot-Weiß Oberhausen nun erstmals eine erste Mannschaft und lange schien es, als könnte RWO dem Aufstiegsfavoriten aus Duisburg bis zum Saisonende auf den Fersen bleiben. In der neuen Folge "Kick and Quatsch" gibt der 49-Jährige einen Einblick, wie er die ersten Monate im Ruhrgebiet erlebt hat, wie er seine "Kleeblätter" vor dem Spiel motiviert und was für ein Typ er auf Mannschaftsfeiern ist. >>Hier geht es direkt zur aktuellen Folge mit Sebastian Gunkel

