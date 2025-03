Der FC Gütersloh ist im Jahr 2025 weiter ungeschlagen. Das liegt auch an Sechser Björn Rother. Der Ex-RWE-Profi hat eine beeindruckende Statistik vorzuweisen.

Der FC Gütersloh ist das Team der Stunde in der Regionalliga West. 17 Punkte in der Rückrunde - kein Team hat mehr Zähler in diesem Zeitraum geholt - und seit sieben Spiele in Folge ohne Niederlage.

Hätten die Ostwestfalen den Saisonstart nicht in den Sand gesetzt (ein Punkt nach fünf Spieltagen), wäre vermutlich mehr drin gewesen als der momentan achte Tabellenplatz. Der überzeugende 1:0-Erfolg im Nachholspiel gegen Spitzenteam Sportfreunde Lotte unterstrich erneut die bestechende Form des FCG.

Dabei hatte Gütersloh zwei Tage weniger Pause als Lotte. "Das war schon bemerkbar, dazu kommen viele Jungs auch vorher von der Arbeit", erzählte Mittelfeldmotor Björn Rother nach der Partie und lobte die Leistung seiner Mannschaft: "Ich glaube, was wir in der ersten Halbzeit spielerisch gezeigt haben, war schon für die Regionalliga top. Die Leute, die hier hinkommen, die können sich freuen auf schönen Fußball. In der zweiten Halbzeit hat man schon gemerkt, dass wir weniger Zeit zum Regenerieren hatten. Aber wir spielen es clever, machen die Räume eng, lassen wenig zu."

Für den 28-Jährigen, der in der vergangenen Saison noch für Rot-Weiss Essen spielte und seit September 2024 in Gütersloh unter Vertrag ist, gibt es mehrere Gründe dafür, warum der FCG momentan auf einer Erfolgswelle reitet: "Wir haben auch oft in verschiedenen Konstellationen gespielt. Es kamen immer Jungs rein, die Gas gegeben haben. Das ist einfach schön zu sehen."

Wir haben auch den Glauben daran, dass wir jeden schlagen können. Wir haben die Topmannschaften Duisburg, Oberhausen und Lotte geschlagen. Deswegen brauchen wir uns überhaupt nicht verstecken. Björn Rother

Rother fügte hinzu: "Und was wichtig ist: Wir haben auch den Glauben daran, dass wir jeden schlagen können. Wir haben die Topmannschaften Duisburg, Oberhausen und Lotte geschlagen. Deswegen brauchen wir uns überhaupt nicht verstecken. Schade, dass es am Anfang der Saison nicht so rund lief, sonst wären wir jetzt in ganz anderen Bereichen. Aber wenn man das jetzt sieht, ist das schon beeindruckend, was wir auf die Beine stellen."

Der 'Sechser' trägt auch selbst einen großen Teil dazu bei, dass es bei den Güterslohern so gut läuft. Im defensiven Mittelfeld sorgt der ehemalige Zweitliga- und Drittliga-Profi für Stabilität, stand in 15 von 16 möglichen Ligaspielen in der Startelf, lediglich beim 0:2 gegen den Wuppertaler SV fehlte er gelbgesperrt. Die FCG-Bilanz mit Rother in der Startelf: Neun Siege, vier Unentschieden, zwei Niederlagen. Und ohne den Ex-RWE-Spieler? Zwei Siege, ein Remis, sechs Pleiten. Die Definition eines Unterschiedsspielers, der sein Team auf ein neues Level hebt.

"Ich war überzeugt davon, dass ich der Mannschaft auf jeden Fall noch helfen kann. Und es war offensichtlich, dass meine Position - diese 'haltende Sechs' - gebraucht wurde. Ein Puzzleteil, was im Kader vielleicht noch gefehlt hat. Wir haben talentierte Jungs auch im Mittelfeld, aber viele mit Offensivdrang. Und so ein bisschen Ruhe und Klarheit auf der Sechs hat der Mannschaft einfach gut getan. Für beide Seiten ist es definitiv Win-win. Daher bin ich einfach froh, dass es so gut klappt, seit ich hier bin", sagte der gebürtige Stolberger über seine Rolle.