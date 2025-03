Im Nachholspiel am Mittwochabend setzte sich der FC Gütersloh mit 1:0 gegen die Sportfreunde Lotte durch. Während Lottes Trainer bedient war, platzte der FCG-Coach vor Stolz.

Im Nachholspiel am Mittwochabend verloren die Sportfreunde Lotte in der Regionalliga West mit 0:1 (0:1) gegen den FC Gütersloh. Den goldenen Treffer im Duell der beiden stärksten Rückrundenmannschaften erzielte Patrik Twardzik (41.).

Lotte hätte mit einem Sieg auf vier Punkte an Spitzenreiter MSV Duisburg heranrücken können, musste sich aber nach zuletzt sechs Spielen in Folge ohne Niederlage geschlagen geben. Gütersloh hingegen ist das formstärkste Team der Liga, führt nun die Rückrundentabelle an und bleibt in 2025 weiter ungeschlagen.

SFL-Trainer Fabian Lübbers war überhaupt nicht einverstanden mit der Leistung seiner Mannschaft: "Ich muss wirklich sagen, dass ich zum ersten Mal in dieser Saison enttäuscht bin von der Mannschaft. Von der Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, war es nicht würdig, dass wir überhaupt einen Punkt mitnehmen. Das war schon in der ersten Halbzeit sehr pomadig, wir kamen überhaupt nicht in die Zweikämpfe."

Folgerichtig sei Gütersloh auch in Führung gegangen durch einen Aufbaufehler der Blau-Weißen. "Wer das noch nicht gesehen hat, dass Twardzik sehr gefährlich in der Box ist und man ihn trotzdem so frei köpfen lässt, dann braucht man sich nicht wundern, dass man mit 0:1 in die Kabine geht", ärgerte sich der 33-Jährige. Nach der Pause hätte der FCG sogar noch erhöhen können. "Um die 70. Minute hatten wir nochmal eine Phase, in der Jarno Peters einen Ball halten musste. Ansonsten war es einfach nix! Solche Tage gibt es manchmal im Fußball. Aus meiner Sicht ist es noch nicht zu erklären", bilanzierte der Lotte-Coach.

In vielen Bereichen, sowohl spielerisch, kämpferisch als auch als Einheit, war das ein ganz, ganz tolles Fußballspiel und ich bin echt mega stolz auf die Truppe. Julian Hesse

FCG-Trainer Julian Hesse, der mit frenetischem Beifall von seinen Anhängern zur Pressekonferenz empfangen wurde, war hingegen voll des Lobes für seine Truppe: "Ich glaube, dass wir ein tolles Fußballspiel gemacht haben. Gerade in der ersten Hälfte haben wir wirklich einen tollen Ball gespielt." Die Ungeschlagen-Serie der Ostwestfalen verlängert damit sich auf beeindruckende sieben Spiele.

Hesse ergänzte: "Es war auch klar, dass man gegen so einen Gegner, der eine tolle Saison spielt und eine hohe Qualität hat, in der zweiten Halbzeit in einer Englischen Woche Phasen hat, in denen man leiden muss. Das haben die Jungs toll gemacht, sich in jeden Ball geworfen, Standards herausgeholt und sehr reif agiert. In vielen Bereichen, sowohl spielerisch, kämpferisch als auch als Einheit, war das ein ganz, ganz tolles Fußballspiel und ich bin echt mega stolz auf die Truppe."