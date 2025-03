Ein Mittwochabend nach dem Geschmack des MSV Duisburg. Ohne eigenen Einsatz wurde die Tabellenspitze zementiert.

In der Regionalliga West mussten die Sportfreunde Lotte am Mittwoch zum Nachholspiel beim FC Gütersloh antreten. Mit einem Auswärtssieg wären die Lotter bis auf vier Punkten an Spitzenreiter MSV Duisburg herangekommen.

Doch aus dem angepeilten Dreier wurde nichts. Denn beim 0:1 (0:1) gab es nach dem 3:3 gegen Düsseldorf II den zweiten Rückschlag in Serie. Gejubelt hat an der Spitze am Mittwoch nur der MSV Duisburg.

Es war das Duell der beiden besten Teams der Rückrunde. Und in den ersten 45 Minuten gab es auch eine Partie auf Augenhöhe, in der die Gastgeber kurz vor dem Pausentee in Führung gingen.

Es deutete fast alles auf ein 0:0 zur Pause hin, doch die Elf von Julian Hesse spielte zum ersten Mal einen Angriff konsequent zu Ende - und durfte direkt jubeln. Das 1:0 war für Patrik Twardzik bereits der zwölfte Saisontreffer.

Nach dem Wechsel fast das 2:0 für den FCG. Über Twardzik und Phil Beckhoff gab es einen Konter, doch Lotte-Keeper Steffen Westphal rettete seine Mannschaft. Das war für Lotte so etwas wie der Weckruf, in der Folge spielte die Mannschaft druckvoller, ohne aber die großen Gelegenheiten zu haben.

Die Chancen hatte weiter Gütersloh. Doch auch der eingewechselte Kevin Freiberger verpasste kurz vor dem Ende die Entscheidung. Das änderte nichts am Ausgang, der FCG gewann das Heimspiel gegen Lotte und bleibt nach dem nächsten Dreier auf Platz acht der Tabelle.

Weiter geht es für Gütersloh am Samstag (14 Uhr) bei der U23 von Fortuna Düsseldorf. Lotte spielt zeitgleich das Topspiel bei Fortuna Köln.

So spielten der FC Gütersloh und die SF Lotte

Gütersloh: Peters - Schauerte, Winke, Borgmann (55. Henke), Lanfer - Rother, Firmino Dantas - Kandic (84. Beuckmann), Reyes (71. Frieling), Beckhoff (71. Touratzidis) - Twardzik (84. Freiberger)

Lotte: Westphal - Kok, Thaqi, Sabah - Brodersen (55. Addai), Elezi, Fontein (73. Krasniqi), Lübke (55. Bapoh) - Thier (55. Nyuydine), Demaj (73. Facklam), Heider

Tor: 1:0 Twardzik (42.)

Schiedsrichter: Cengiz Kabalakli