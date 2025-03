Der MSV Duisburg gastiert am Freitagabend beim SC Wiedenbrück. Trainer Dietmar Hirsch gibt Einblick in die Personalsituation.

Gute Nachrichten für den MSV Duisburg: Die Kopfverletzung von Torhüter Max Braune beim 2:0-Sieg über Fortuna Köln blieb ohne ernstere Konsequenzen. Der 21-Jährige meldete sich am Mittwoch im Mannschaftstraining zurück und wird aller Voraussicht nach zwischen den Pfosten stehen, wenn die Zebras am Freitagabend beim SC Wiedenbrück gastieren (19.30 Uhr, RS-Liveticker).

"Er wirkt wieder komplett fit, auch die Ärzte haben keine Bedenken", erklärte Trainer Dietmar Hirsch am Mittwoch. Nach einem Zusammenprall in der Schlussphase des Topspiels gegen Köln hatte Braune kurzzeitig das Bewusstsein verloren, nach Abpfiff wirkte er stark angeschlagen.

Nun folgte die Entwarnung. Sofern der Kopf des Eigengewächses nicht negativ auf die Belastung reagiert, steht einem Einsatz am Freitag nichts im Weg. "Ich hätte aber auch keine Bedenken, Julius Paris ins Tor zu stellen", sagte Hirsch mit Blick auf den Duisburger Ersatzkeeper.

Doch vor dem Gastspiel in Ostwestfalen konnte Hirsch nicht nur positive Neuigkeiten verkünden. So muss der MSV vorerst auf Luis Hartwig verzichten. Der Stürmer fällt aufgrund einer kleinen Fraktur am Schienbeinkopf aus. Hirsch schätzt die Fehlzeit auf rund drei Wochen.

Und er fühlt mit dem 22-Jährigen, der über weite Strecken der Saison einen schweren Stand hatte und an den vergangenen beiden Spieltagen erstmals seit Wochen zum Einsatz kam. "Er hat sich wieder rangekämpft und es sah so aus, als könnte er in der nächsten Zeit regelmäßig spielen", sagte Hirsch über das frühere Talent des VfL Bochum. Beim 1:0 gegen Düsseldorf II hatte Hartwig seine zweite Startelf-Nominierung der Saison gesammelt. "Aber er wird sich auch durch die Verletzung kämpfen und hinten raus sicher noch einmal wichtig für uns werden."

Gegen Wiedenbrück weiterhin fehlen werden Jannik Zahmel, der inzwischen wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren konnte, Thomas Pledl, Dustin Willms und Jan-Simon Symalla.