Das ging ja schnell: Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass sich im Sommer die Wege des SV Rödinghausen und Farat Toku trennen. Nun steht schon der neue Trainer fest.

Farat Toku wird ab Sommer wieder auf den Trainermarkt gespült. Wie sein Verein SV Rödinghausen bekanntgab, wird der Vertrag des 44-Jährigen "in beiderseitigem Einvernehmen" nach der Saison nicht verlängert. Das berichtete RevierSport noch am 27. Februar 2025.

Nur wenige Tage später, am 4. März, gab der Regionalliga-West-Sechste Rödinghausen den Toku-Nachfolger bekannt. Mit Dennis da Silva Félix hat der SV Rödinghausen einen neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 33-jährige ist aktuell Trainer der U17 des VfL Wolfsburg und hat am Wiehen ab dem 1. Juli 2025 einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 unterschrieben.

Der Deutsch-Portugiese ist Inhaber der A+-Lizenz und seit 2020 beim VfL Wolfsburg unter Vertrag. Zuvor arbeitete er zwei Jahre im Nachwuchsleistungszentrum von Fortuna Düsseldorf.

"Wir bekommen mit Dennis unseren absoluten Wunschtrainer und sind sehr glücklich, dass wir zusammengefunden haben. In den Gesprächen haben wir schnell gemerkt, dass eine hervorragende Basis haben und unsere Ziele absolut übereinstimmen. Er steht für modernen, offensiven Fußball und setzt auf einen ausgeprägten Teamgeist. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit", erklärt SVR-Geschäftsführer Alexander Müller die Verpflichtung.

"Ich freue mich sehr auf meine Aufgabe ab Sommer. Der SV Rödinghausen hat ein sehr professionelles Image und ich bin glücklich, hier meinen nächsten Schritt als Trainer gehen zu können. Wir hatten sehr positive und vertrauensvolle Gespräche, weshalb mir die Entscheidung für den SVR wirklich leichtgefallen ist. Ich freue mich darauf, alle Mitarbeiter im Verein und die Fans kennenzulernen und mit der Arbeit loszulegen", ergänzt da Silva Félix.

Auch der Vertrag mit Co-Trainer Tomas Jozicic endet im Sommer. Toku kam im Oktober 2023 vom türkischen Erstligisten Alanyaspor an den Wiehen und stand seitdem in 49 Spielen als Cheftrainer für den SVR an der Seitenlinie. In dieser Saison holte er durchschnittlich 1,96 Punkte pro Spiel in Liga und Pokal. Wohin es den 44-jährigen Bochumer Toku ziehen wird, ist unbekannt.