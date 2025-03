Türkspor Dortmund steht zehn Spieltage vor dem Saisonende auf dem letzten Tabellenplatz der Regionalliga West. 14 Punkte beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer.

Auch, wenn die Leistungen besser und die Ergebnisse knapper als in der Hinrunde sind, steht Türkspor Dortmund als Absteiger aus der Regionalliga West so gut wie fest.

Bei noch zehn verbleibenden Spielen liegt das rettende Ufer schon 14 Punkte zurück. Das sind quasi fünf Spiele. In der Mannschaft stimmt es trotzdem und deshalb sind auch Durchhalteparolen an der Tagesordnung.

Wie die des wieder genesenen Cedrik Mvondo: "Das Wichtigste ist, dass wir endlich ein Spiel gewinnen - so schnell wie möglich. Das könnte dann so ein Brustlöser sein. Wir waren in dieser Saison schon so oft dran, haben aber am Ende wie zuletzt in Oberhausen oder Gütersloh nur Remis gespielt. Da waren wir aber nah an Siegen dran."

Am Sonntag, 9. März (14 Uhr), soll den Dortmundern dann bei der U21 des SC Paderborn der zweite Saisonsieg gelingen. "Es wäre an der Zeit", betont Mvondo.

Der 27-jährige Mvondo kam im Oktober 2024 als vertragsloser Spieler zum Regionalliga-West-Aufsteiger und fühlte sich sofort pudelwohl. "Die Leute haben mich super aufgenommen und mir die Regionalliga-West-Plattform wieder ermöglicht. Dafür bin ich auch sehr dankbar und will jetzt nach meiner Schulterverletzung dem Verein auch etwas in Form von guten Leistungen und Punkten zurückgeben", betont der 1,92 Meter große Innenverteidiger.

Wie es dann im Sommer 2025 weitergeht, weiß Mvondo noch nicht. Sein Vertrag läuft aus und er erlebte schon einiges in seiner Karriere. Im vergangenen Sommer sollte es nach Rumänien gehen. Doch nach wochenlangem Hickhack kam kein Vertrag zustande. "Ich fühle mich schon im Fußball-Westen sehr wohl. Mal schauen, was passiert. Zunächst konzentriere ich mich voll und ganz auf die Aufgabe bei Türkspor Dortmund", betont der in Leverkusen wohnhafte Mvondo.

Mvondo stammt aus der Jugend von Bayer Leverkusen, VfL Leverkusen und Bonner SC. Er spielte in der Regionalliga West schon für die TSG Sprockhövel, den Bonner SC und SV Straelen. Insgesamt absolvierte er mit den acht Begegnungen für Türkspor Dortmund 45 Einsätze in der West- und 54 Begegnungen in der Nordost-Staffel, wo er neben Tebe Berlin auch schon beim Berliner AK unter Vertrag stand. In der Saison 2022/2023 spielte er dann auch im Ausland bei AO Agia Napa in der zweiten zypriotischen Liga und kam insgesamt elfmal zum Einsatz.