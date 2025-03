Regionalliga: Fortuna Köln stellt als fünfter Klub Antrag für Drittliga-Lizenz

Die ersten fünf Teams der Regionalliga würden nach einem sportlichen Aufstieg in der 3. Liga antreten, vorausgesetzt, der DFB erteilt grünes Licht.

Nach Rot-Weiß Oberhausen hat nun auch Regionalligist Fortuna Köln bestätigt, dass man die Lizenzunterlagen für die 3. Liga frist- und formgerecht beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) eingereicht hat.

„Seit Oktober haben wir intensiv an der Erstellung der Lizenzunterlagen gearbeitet. Ein großer Dank geht an Dornbach, insbesondere René Teresiak, für die Abschlüsse sowie an Rödl & Partner für die sorgfältige Prüfung. Die fristgerechte Einreichung ist ein klares Zeichen an unsere Fans und die Mannschaft: Wir sind bestens gewappnet für die 3. Liga“, sagt Geschäftsführer Niklas Müller.

Die Fortuna ist derzeit Vierter in der Regionalliga West. Acht Punkte beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter MSV Duisburg nach der Niederlage im direkten Vergleich am letzten Wochenende, wobei die Fortuna noch eine Begegnung in der Hinterhand hat.

Daher ist noch alles drin im Rennen um die Meisterschaft. Zuvor hatte auch Rot-Weiß Oberhausen erklärt, die Unterlagen für die Drittliga-Lizenz eingereicht zu haben.

Marcus Uhlig, Vorstandsvorsitzender von RWO, betonte gegenüber RS: "Die Beantragung der Lizenz ist für uns ein wichtiges Element der Vereinsentwicklung. Wir wollen uns kontinuierlich professionalisieren und sicherstellen, dass wir für alle sportlichen Szenarien gut aufgestellt sind."

Spätestens nach dem 2:2 gegen den KFC Uerdingen wird RWO den Aufstieg wohl zu den Akten legen können, in der neuen Saison soll es einen weiteren Anlauf geben.

Zehn Spieltage sind es noch in der West-Staffel, dann steht fest, wer den Aufstieg in die 3. Liga geschafft hat. Neben dem MSV, RWO und Fortuna Köln haben auch die SF Lotte und Gladbach II noch Chancen auf die 3. Liga

Auch für Gladbach II und Lotte gilt: Sollten sie sportlich den Aufstieg packen, würden sie den auch annehmen. Dementsprechend wurden auch hier die Unterlagen eingereicht, um eine Lizenz für die 3. Liga zu erhalten.