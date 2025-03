Der neue Vorstand des KFC Uerdingen steht. Es warten riesige Baustellen, die nun nach und nach abgearbeitet werden müssen.

Seit Sonntag (2. März 2025) ist es offiziell. Nach dem Rücktritt von Peter Kahstein und Dirk Röthig aus dem Vorstand des Regionalligisten KFC Uerdingen, wurden nun die Umstrukturierungen auch vom Klub vermeldet.

Die vom ersten Vorsitzenden Thomas Platzer vorgeschlagenen Kandidaten Dmitry Voronov und Christian Ritzenfeld wurden vom Verwaltungsrat als neue Vorstandsmitglieder bestellt.

„Wir freuen uns auf die neue Aufgabe und gehen sie mit großem Respekt an. Wir haben bereits in der vergangenen Woche unsere Arbeit aufgenommen und sind zuversichtlich, unseren Herzensverein jetzt mit allen gemeinsam in bessere Zeiten führen zu können. Wir bedanken uns bei Thomas Platzer für das entgegengebrachte Vertrauen“, erklärte Ritzenfeld.

Die Aufgaben, die vor dem Verein liegen, könnten größer kaum sein. Immer noch schwebt eine mögliche Insolvenz über dem KFC Uerdingen. In den kommenden zwei bis vier Wochen muss eine Entscheidung fallen, ob die Insolvenz abgewendet werden kann, ob sie eröffnet wird oder ob sogar zu wenig Masse vorhanden ist, um die Gläubiger bedienen zu können.

Immerhin steht der Termin für eine ordentliche Mitgliederversammlung, nachdem die letzte kurzfristig abgesagt werden musste. Die Veranstaltung soll am Dienstag, 18. März, ab 19.05 Uhr im Fischelner Burghof in Krefeld stattfinden. Die Tagesordnung umfasst 20 Punkte.





Einen Jahresabschluss wird es aber nur für das Jahr 2022 geben, wo die aktuellen Vorstandsmitglieder nicht einmal Teil des Vorstandes waren. Über die verbleibende Zeit wird es eine Aussprache geben und Teilinformationen, weil es noch keine Abschlüsse gibt.

Wichtig auch: Ehrenrat und Verwaltungsrat werden gewählt. Auch hier gab es zuletzt viel Kritik, weil die Gremien ihren Aufgaben offenbar nur halbherzig nachgekommen sind.

Zudem soll eine zeitgemäße Satzung erarbeitet werden. Man sieht, auf das neue Vorstandstrio wartet einiges an Arbeit. Die wichtigste Aufgabe aber wird sein, Vertrauen in der Umgebung herzustellen. Denn nach Chaos-Monaten wartet derzeit sicher niemand einfach auf einen Anruf aus Krefeld, um beim Neuaufbau behilflich zu sein.