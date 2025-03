Rot-Weiß Oberhausen macht aktuell eine Ergebniskrise durch. In dieser Saison wird das wohl nichts mehr mit dem Aufstieg. Wir haben mit Boss Marcus Uhlig gesprochen.

Rot-Weiß Oberhausen kann sich zehn Spieltage vor dem Saisonende und einem Neun-Punkte-Rückstand auf Tabellenführer MSV Duisburg den Abstieg in die 3. Liga wohl abschminken.

Marcus Uhlig ist seit dem 22. Januar 2025 Vorstandsvorsitzender bei RWO. Der 54-Jährige soll bei den Kleeblättern die Wahrscheinlichkeiten erhöhen, um in naher Zukunft den Aufstieg in die 3. Liga anzupeilen.

Mit Rot-Weiss Essen ist Uhlig bereits die Rückkehr in den bezahlten Profifußball gelungen. Nun möchte er auch mit Rot-Weiß Oberhausen diesen Weg gehen.

RevierSport hat mit dem RWO-Boss über seine ersten Wochen und Pläne an der Lindnerstraße gesprochen.

Marcus Uhlig, seit dem 20. Januar 2025 sind Sie offiziell Vorstandsvorsitzender von Rot-Weiß Oberhausen. Wie bilanzieren Sie Ihre ersten sechs Wochen in diesem Amt?

Sehr positiv! Ich habe mich in die wichtigsten Themen des Vereins eingearbeitet, habe viele wichtige Menschen kennengelernt und – hoffentlich – alle wichtigen Themen und Probleme verstanden. Ein erstes Fazit: wir haben sehr viel zu tun in den kommenden Wochen und Monaten. Aber ich sehe eine Perspektive, ein Pack-an. Und das Wichtigste: alle im Verein ziehen an einem Strang und wollen, dass es vorwärtsgeht.

Was konnten Sie bereits mit Ihren Kollegen anschieben?

Ich denke, dass bereits eine ganze Menge in der kurzen Zeit angeschoben werden konnte. Wir haben zunächst einmal die Basis für eine im Grunde durchfinanzierte Saison geschaffen. Wir haben außerdem eine neue Struktur im Bereich Vertrieb/Sponsoring aufgesetzt und mit dieser Hilfe bereits immerhin fünf neue Sponsoren akquiriert, wobei ich davon ausgehe, dass in naher Zukunft diverse weitere folgen werden. In diesem Zusammenhang: Wir haben zusätzlich einen Wirtschaftsbeirat ins Leben gerufen, der zukünftig helfen soll, alte und neue Sponsoren-Türen in Oberhausen ein Stück weit zu öffnen.

Im sportlichen Bereich hat sich ja auch schon einiges getan bezüglich der Saison 2025/26.

Wir haben bereits zahlreiche Personalentscheidungen und Vertragsverlängerungen im Trainerteam sowie in der Mannschaft mit Blick auf die kommende Saison getroffen. Zudem haben wir die Weichen gestellt für einen ambitionierten Neustart der zweiten Mannschaft. Außerdem haben wir eine Modifizierung der Mitgliedsbeiträge sowie die Einführung einer lebenslangen Vereins-Mitgliedschaft vollzogen, wir haben Sascha Peljhan für eine ehrenamtliche Mitarbeit bei RWO gewonnen, wir haben damit begonnen, die Strukturen hinter den Kulissen in der Geschäftsstelle zu professionalisieren und wir haben einen kurz-, mittel- und Langfristplanung für das Stadion und die Plätze drumherum erarbeitet. Last but not least: während ich diese Interview-Fragen beantworte, liegen wir in den letzten Zügen mit dem Lizenzantrag für die 3. Liga. Zusammengefasst kann man sagen, dass wir mit unserem Team aus Vorstand, Aufsichtsrat und Geschäftsstelle bereits eine ganze Menge angestoßen haben neben dem Tagesgeschäft, was sich auch nicht von alleine erledigt.

Wir haben schon häufiger davon gesprochen, dass wir RWO wieder zurück in die 3. Liga führen möchten. Der Aufstieg ist also insgesamt unser Ziel. Im Leistungssport muss man Ziele haben und diese auch artikulieren dürfen. Das sage ich, ohne damit in irgendeiner Weise unnötigen internen Druck aufzubauen. Marcus Uhlig

Welche Projekte genießen aktuell Priorität?

Ganz klar die Arbeit daran, die Einnahme-Situation von RWO kurz- und mittelfristig zu verbessern.

Hand aufs Herz: Wie oft denken Sie in diesen Tagen an das - sicherlich auch für Sie persönlich – besondere Niederrheinpokal-Halbfinale gegen Rot-Weiss Essen am 22. März?

Zwangsläufig jeden Tag, weil es dafür noch eine ganze Menge zu organisieren gibt. Und ja - Sie haben natürlich recht: Das wird für mich persönlich sicherlich ein besonderes Spiel, welches wir mit RWO natürlich gewinnen möchten.

Ein Blick auf die Regionalliga: Was ist mit der Mannschaft passiert, dass diese nach dem Sieg in Duisburg vier Spiele in Folge nicht gewinnen konnte?

Das ist eine gute Frage. Insbesondere die letzten beiden Heimspiel-Unentschieden waren natürlich für uns alle ärgerlich. Dadurch konnten wir eine mögliche Annäherung an die Tabellenspitze nicht fortsetzen.

Ist der Aufstiegszug in dieser Saison bereits abgefahren?

Aktuell sieht es so aus. Es ist aber keineswegs so, dass hier deshalb eine Krise ausgebrochen ist. Wir haben immer davon gesprochen, dass für diese Saison eine Art sportliche Konsolidierung geplant ist. Die Mannschaft spielt insgesamt eine richtig gute Serie, in der noch zehn Spiele zu spielen sind. Mal sehen, was am Ende dabei herauskommt.

Welche Veränderungen bezüglich des Etats plant RWO für die Serie 2025/2026?

Zunächst einmal: Unser Sportvorstand Klaus-Werner Conrad, unser sportliche Leiter Dennis Lichtenwimmer und das ganze Trainerteam haben in Sachen Kaderplanung für diese Saison einen richtig guten Job gemacht. Sollten wir – wonach es aktuell aussieht - in der kommenden Saison in der Regionalliga spielen, wollen wir versuchen, auf Basis dieses bereits richtig guten Kaders sinnvolle und gezielte Verstärkungen zu verpflichten, um ab Sommer 2025 die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, ganz oben dabei sein zu können.

Wird für die neue Saison das Ziel Aufstieg in die 3. Liga auch offiziell nach außen kommuniziert?

Mir wird immer zu viel Aufsehen gemacht um die Art und Weise, wie man im Fußball etwas kommuniziert. Wir haben schon häufiger davon gesprochen, dass wir RWO wieder zurück in die 3. Liga führen möchten. Der Aufstieg ist also insgesamt unser Ziel. Im Leistungssport muss man Ziele haben und diese auch artikulieren dürfen. Das sage ich, ohne damit in irgendeiner Weise unnötigen internen Druck aufzubauen. Glauben Sie mir: alle, die hier bei RWO in verantwortlicher Position arbeiten, denken genauso ehrgeizig wie ich und haben das gleiche Ziel. Wir werden also mit Blick auf die kommende Saison daran arbeiten, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, in die 3. Liga aufsteigen zu können. Nicht mehr und nicht weniger.