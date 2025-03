Der FC Gütersloh bleibt im neuen Jahr 2025 weiter sehr erfolgreich. Die Ostwestfalen fuhren im Derby den nächsten Sieg ein.

Im Ostwestfalen-Duell zwischen dem FC Gütersloh und der U21-Mannschaft des SC Paderborn blieben die Punkte am Ende im Heidewald.

Rund 1500 Zuschauer sahen einen 3:2-Sieg des FCG. Thomas Bertels, Trainer des SC Paderborn II war dementsprechend enttäuscht.

Er bilanzierte: "Kurz und schnell zusammengefasst, kann man sagen, dass die erste Halbzeit klar an Gütersloh und die zweite Hälfte an uns gegangen ist. Das Spiel wurde dann kurz vor Schluss durch eine super Einzelaktion von Phil Beckhoff entschieden. In den ersten 45 Minuten haben wir es nicht geschafft genügend Druck auf den Ball zu bekommen und die Verlagerung von Gütersloh zu verhindern. So ist dann das erste Tor gefallen. Das zweite Gegentor fällt, wie zuletzt oft geschehen, durch einen individuellen Fehler. Diese müssen wir einfach abstellen und kosten uns am Ende auch die Punkte."

Julian Hesse, der am 1. März seinen 36. Geburtstag feierte, konnte natürlich zufrieden sein. Der FCG-Coach kommentierte: "Wir haben eine super erste Halbzeit gespielt. Wir haben gut gepresst und waren sehr giftig. Das erste Tor war das schönste unserer Saison. Das war wirklich stark gemacht. In der zweiten Halbzeit hatten wir Probleme. Da sind wir sehr lethargisch aus der Kabine gekommen. Die Intensität hat uns gefehlt. Da war Paderborn gut und hat uns leiden lassen. Ein Unentschieden wäre das gerechtere Ergebnis gewesen, aber so ist der Fußball, dass auch Dynamiken die Entscheidungen bringen. Wir sind in einer guten Phase und dann kann man auch solch tolle Siege feiern. Ich hoffe, dass wir weiter so gut im Flow bleiben."

Schon am Mittwoch, 5. März (19 Uhr), kommen die Sportfreunde Lotte zum Nachholspiel nach Gütersloh. Hesse: "Wir sind aktuell sehr gut drauf. Ich glaube nicht, dass Lotte großen Bock auf uns hat. Wir wollen das nächste Erfolgserlebnis feiern!"

Der FC Gütersloh verabschiedete sich mit einem sensationellen 4:3-Erfolg in Duisburg gegen den MSV in die Winterpause. Aus dieser herausgekommen, feierte der FCG bis dato drei Siege und spielte zweimal Unentschieden.

Die Statistik zum Spiel

FC Gütersloh: Peters - Schauerte, Henke, Winke, Firmino Dantas (88. Borgmann), Twardzik, Lanfer, Reyes (80. Touratzidis), Rother, Beckhoff (89. Freiberger), Frieling (69. Kandic)

SC Paderborn 07 II: Schulz - Ens, Krumme, Böhmer, Brandt, ABäuerle, Kojic (88. Zajaczek), Pledl (88. Koch), de Jong, Ermolaev (64. Vega Zambrano), Langfeld

Schiedsrichter: Martin Ulankiewicz (Oberhausen)

Tore: 0:1 Jascha Brandt (8.), 1:1 Patrik Twardzik (21.), 2:1 Sandro Reyes (31.), 2:2 Julius Langfeld (54.), 3:2 Phil Beckhoff (86.)

Zuschauer: 1392