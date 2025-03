Der 1. FC Bocholt hat einen 3:0-Sieg beim 1. FC Düren eingefahren. Es war der zweite Zu-Null-Sieg in Folge unter Interimstrainer Christopher Schorch

Manchmal kehren neue Besen doch besser - so wie beim 1. FC Bocholt. Nach der Beurlaubung von Sunay Acar stand Geschäftsführer Christopher Schorch auch beim 1. FC Düren wieder an der Seitenlinie. Das soll auch so bis zum Saisonende bleiben.

Und: Nach dem 4:0-Sieg beim KFC Uerdingen feierte Bocholt unter Interimscoach Schorch auch in Düren einen Sieg. Maik Amedick (42.), Jan Holldack (57.) und Raphael Assibey-Mensah (60.) schossen die Tore für den 1. FC heraus.

"Ich bin sehr stolz auf die Jungs. Sie haben das, was wir uns in der Woche erarbeitet haben, unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen richtig gut umgesetzt. Wir haben bewusst die ganze Woche auf der Spielwiese trainiert. Die Jungs haben das angenommen, sind heute gut ins Spiel gekommen, waren gallig auf den zweiten Ball, gallig in den Zweikämpfen. Wir haben mutig gespielt und die Abläufe, die wir trainiert haben, gut umgesetzt. Natürlich hatten wir auch einmal Glück, als Paul Donner auf der Linie rettet. Ein Spiel zu null freut mich umso mehr und insgesamt freue ich mich einfach für die Jungs. Jetzt geht es darum, unseren Karneval gebührend zu feiern – mit unseren Fans und allen, die dafür verantwortlich sind: Ehrenamtler, Sponsoren. Ich freue mich auf einen schönen Sonntag und einen tollen Rosenmontag!", bilanzierte Schorch.

Am kommenden Samstag, 8. März, geht es für die Bocholter am heimischen Hünting gegen die U21 des 1. FC Köln weiter. Vielleicht feiert Interimstrainer Schorch dann den dritten Sieg in Serie.





Die Statistik zum Spiel

1. FC Düren: Theißen - Lela, Popovic, Zuhs, Miftaraj - Wetschka, Damaschek, Zeil, Garcia (84. Gültekin), Sachse, Ramaj (70. Alpsoy)

1. FC Bocholt: Fox - Donner, Hanke (77. Dörfler), Riedel, Amedick, Holldack (64. Mesic), Shubin (77. Hirschberger), Adamski, Lorch, Assibey-Mensah, Gösweiner (85. Bayakala)

Schiedsrichter: Jonas Fischbach (Freudenberg)

Tore: 0:1 Amedick (42.), 0:2 Holldack (57.), 0:3 Assibey-Mensah (60.)

Zuschauer: 520