Der KFC Uerdingen verfügt über eine unfassbare Mentalität. Mit dieser holten die Krefelder nach einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2-Remis bei RWO - ein sehr teuer bezahlter Punkt.

Schlechte Nachrichten für den KFC Uerdingen: Das 2:2-Unentschieden bei Rot-Weiß Oberhausen haben die Krefelder teuer bezahlt.

Nach rund einer Stunde musste Tim Stappmann das Spielfeld verlassen. Er wurde von den Sanitätern per Trage vom Rasen befördert.

Nun steht die Diagnose, die den ehemaligen Oberhausener und Magdeburger monatelang außer Gefecht setzen wird, fest. "Das ist für uns ein Schock", fängt Rene Lewejohann gegenüber RevierSport an, zu berichten.

Der KFC-Trainer setzt fort: "Tim hat sich einen Meniskusriss zugezogen. Auch das Kreuzband ist angerissen. Das ist wirklich unfassbar traurig. Er steht als Kapitän für diese unnormale Mentalität dieser Mannschaft. Tim ist ein echter Krieger, der immer vorangeht - ein Kapitän, ein Vorbild wie er im Bilderbuch steht. Jetzt ist dieser Krieger leider verletzt. Wir werden aber für ihn da sein und für ihn weiter kämpfen."

Stappmann absolvierte in der laufenden Saison 22 von 23 möglichen Spielen. Am 13. Spieltag musste er eine Gelbsperre absitzen. 21 von diesen 22 Begegnungen stand der 25-jährige Abwehrchef des KFC Uerdingen auch von der ersten bis zur letzten Minute auf dem Rasen. Nur in Oberhausen musste er in der 64. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

"Diese Zahlen unterstreichen auch noch einmal Tims Wichtigkeit für unsere Mannschaft. Er war unser Häuptling. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir neue Kraft schöpfen, für Tim zusätzliche Meter gehen und uns am Ende für diese unfassbar harte Saison mit all ihren Widrigkeiten, mit denen wir zurechtkommen müssen, positiv mit dem Klassenerhalt beenden."

Elf Spiele hat der KFC Uerdingen noch zu bestreiten und liegt im engen Regionalliga-West-Tabellenkeller aktuell mit einem Spiel in der Hinterhand einen Zähler über dem Strich. Die nächsten Gegner heißen 1. FC Düren (Samstag, 8. März, 14 Uhr) und Eintracht Hohkeppel (Samstag, 15. März, 14 Uhr). Dann folgt eine zweiwöchige Länderspielpause, ehe es am 29. März (Samstag, 14 Uhr) mit der Partie gegen den 1. FC Köln II weitergeht. Alles ohne Tim Stappmann.