Beim 2:0-Heimsieg gegen Fortuna Köln zeigte der MSV Duisburg eine seiner besten Saisonleistungen. Die Meidericher performten so, wie man es von einem Tabellenführer sehen möchte.

Aktiv und aggressiv, diese Spielweise hatte Dietmar Hirsch im Vorfeld von seiner Mannschaft erwartet. Und die Spieler des MSV Duisburg setzten den Matchplan ihres Trainers im Regionalliga-Topspiel gegen Fortuna Köln (2:0) am Samstagmittag zu 100 Prozent um. Der Lohn: Die Patzer der Konkurrenz wurden ausgenutzt, der Vorsprung auf die Verfolger ist wieder angewachsen.

Noch in den letzten beiden Heimspielen riefen die Zebras ihr Potenzial nicht ab, überließen den Gegner aus Oberhausen und Paderborn überraschend viel den Ball und waren auf dem Weg nach vorne viel zu harmlos. Der Arbeitssieg in Düsseldorf schien den Schalter im Kopf in der Vorwoche wieder umgelegt zu haben. Die Leichtigkeit ist zurück.

„Wir haben hoch verteidigt und sind hoch angelaufen. Bis zum Ende haben wir genau das gemacht, was einen Tabellenführer ausmachen sollte in einem Heimspiel bei der Unterstützung. Ich denke, das haben alle gesehen“, lobte Hirsch.

Vorne sind Spielwitz und Selbstbewusstsein zurück, hinten stand zum dritten Mal hintereinander die Null. Die gute Defensivarbeit war wieder mal ein Verdienst des stabilen Innenblocks aus Kapitän Alexander Hahn und seinem Nebenmann Tobias Fleckstein.





Hahns Kopfballtor zum 1:0 ließ auf den Rängen bereits früh alle Dämme brechen. „Wir waren mutig. Genau das habe ich den Jungs auch gesagt. Wir wissen, wie gut wir sind, auch wenn wir das in der Vergangenheit nicht so häufig gezeigt haben. Wir haben weiter Gas gegeben“, lobte der Kapitän.

Auch Fleckstein war froh, dass die Ergebniskrise zum Jahresstart endgültig abgeschlossen wurde. „Es war keine Talsohle. Alles wurde größer gemacht, als es war. Wir waren selbst nicht zufrieden mit den Auftritten. Umso glücklicher sind wir, dass wir so ein Spitzenspiel zuhause gewonnen haben.“

Am Freitagabend geht es mit dem nächsten Flutlichtspiel beim SC Wiedenbrück weiter (7. März, 19.30 Uhr).