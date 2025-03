Durch ein Spalier fuhr der Mannschaftsbus des MSV Duisburg vor dem Heimsieg gegen Fortuna Köln Richtung Schauinsland-Reisen-Arena. Wie das Team und Trainer Dietmar Hirsch den Moment erlebten.

Über 4.000 Fans mehr als im letzten Heimspiel gegen den SC Paderborn II schauten am Samstag von den Rängen in Duisburg zu. Und sie wurden belohnt. Der MSV Duisburg überzeugte im Spitzenspiel gegen Fortuna Köln (2:0) und baute die Tabellenführung in der Regionalliga West weiter aus.

Viele Anhänger waren schon weit vor Anpfiff am Stadion angekommen, um die Mannschaft beim lautstarken Bus-Empfang für das so wichtige Spiel zu motivieren. Eine Aktion, die es besonders in der Corona-Zeit ein ums andere Mal gegeben hatte.

Einer der wenigen Spieler, die damals schon dabei waren, ist Tobias Fleckstein. Der Innenverteidiger, der am Wochenende hinten wieder mal den Laden dichthalten konnte, war begeistert. „Ich bin froh, dass so viele gekommen sind. Das gibt uns natürlich den Extra-Push“, sagte der Abwehrmann.

Auch Patrick Sussek, Torschütze zum 2:0, wirkte förmlich beflügelt vom Zusammenhalt zwischen Spielern und Fans. „Es ist einfach schön zu sehen, dass sie schon vor dem Spiel für uns da sind. Gerne mehr davon. Ich freue mich auf sowas.“





Kapitän Alexander Hahn zeigte einmal mehr seine Torgefahr bei Standards. Der Torschütze zum 1:0 sprach von einem Gänsehaut-Moment. „Es ist einfach ein unfassbares Gefühl, dass man kaum beschreiben kann. Man ist schon vor dem Spiel extrem angespitzt. Ich habe mich gerade bei den Fans bedankt.“

Während die Zebras den Kölnern das Karnevalswochenende vermiesten und auch die mitgereisten verkleideten Fortuna-Anhänger einen herben Dämpfer wegstecken müssen, war die Laune bei Dietmar Hirsch besonders gut. Er verabschiedete sich nach der Pressekonferenz sogar mit einem Helau.

„Es war einfach unglaublich, wie wir empfangen wurden mit diesem riesigen Spalier. Da muss ich als Trainer nicht mehr viel sagen. Das haben wir bis ins Spiel gerettet und es den Fans zurückgegeben. Die Pfiffe zuletzt mussten wir akzeptieren. Sie waren gerechtfertigt. Aber die Unterstützung ist riesengroß", sagte Hirsch.