Mit einer überzeugenden Leistung und dem Topspielsieg gegen Fortuna Köln (2:0) hat der MSV Duisburg seinen kleinen Hänger zum Jahresstart endgültig vergessen gemacht. Trainer Dietmar Hirsch war überglücklich.

Lautstarker Bus-Empfang, Spitzenspiel und über 16.000 Zuschauer – alles war angerichtet am Samstag in der Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena. Und der MSV Duisburg lieferte, zeigte beim 2:0-Heimsieg in der Regionalliga West gegen Fortuna Köln die beste Leistung im neuen Jahr und ist nach dem Fehlstart endgültig zurück in der Spur.

Dietmar Hirsch sah nach den 90 Minuten einen verdienten Sieg und eine reife Leistung seiner Mannschaft. „Wir können Spitzenspiele. Das haben wir schon gegen Gladbach und Lotte gezeigt, nur gegen RWO war die Leistung nicht gut. Der viele Ballbesitz am Anfang war wichtig. Wir haben uns nicht einschläfern lassen“, sagte der Trainer.

Zum Dosenöffner wurde am Samstag ein Standard. Ali Hahns Kopfballtor nach einer Ecke von Jonas Michelbrink gab den Meiderichern früh die nötige Sicherheit. Einzig die vielen vergebenen Torchancen kurz vor der Pause gaben einen leichten Anlass zur Kritik, nach Abpfiff musste darüber nicht mehr diskutiert werden. Die Duisburger brachten das Spiel souverän über die Runden. Das 2:0 nach dem starken Solo von Patrick Sussek sorgte für die Entscheidung.

„Wir haben gut gewechselt und verteidigt und immer wieder Nadelstiche gesetzt. Wir schlafen natürlich nicht auf dem Baum und wussten von den Unentschieden der drei Top-Mannschaften. Wir konnten Big-Points setzen und das haben wir. Es war ein wichtiger Sieg“, freute sich Hirsch über die ausgebaute Tabellenführung. Zur Belohnung gibt es über Karneval zwei Tage frei.





In der Karnevalsstadt Köln dagegen kann weniger gefeiert werden. Die Mannschaft von Matthias Mink erlitt einen herben Rückschlag im Aufstiegsrennen. „Das frühe Gegentor hat etwas mit der Mannschaft gemacht. Wir haben kein schlechtes Spiel gemacht, waren aber zu fehlerhaft. Wir haben viele Spitzenspiele gewonnen, jetzt haben wir mal eins verloren.“

Während der MSV jetzt nach Wiedenbrück fährt, hat Fortuna Köln nach dem Pokalspiel gegen Eintracht Hohkeppel die Sportfreunde Lotte zum nächsten Spitzenspiel zu Gast.