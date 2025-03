Die Samstagsspiele des 24. Spieltags in der Regionalliga West standen im Zeichen des Abstiegskampfes. Der SC Wiedenbrück konnte dort ein Ausrufezeichen setzen.

Eine bunte Tüte brachten die Samstagsspiele der Regionalliga West. Der 24. Spieltag beinhaltete da einmal das Top-Spiel zwischen dem MSV Duisburg und Fortuna Köln, das Mittelfeld-Duell zwischen dem 1. FC Düren und dem 1. FC Bocholt, sowie mit Türkspor Dortmund gegen Eintracht Hohkeppel und Wuppertaler SV gegen den SC Wiedenbrück zwei Spiele aus dem Tabellenkeller.

Dort geht für Türkspor Dortmund langsam, aber sicher das Licht aus. Sie verloren ohne große Gegenwehr mit 1:2 (0:2) gegen Hohkeppel. Bereits in der ersten Halbzeit hatten Enzo Wirtz (25.) und Frederic Baum (33.) die Führung herausgeschossen. Bei den Dortmundern lief nicht viel zusammen.

Ein kurzes Aufbäumen nach dem Seitenwechsel überstand Hohkeppel ohne große Probleme und ließ in der Folge nicht mehr viel anbrennen. Allerdings kam Türkspor durch den eingewechselten Dominik Klann noch einmal heran (77.).

Mehr sollte aber nicht kommen. Die Dortmunder bleiben mit großem Abstand auf die Nicht-Abstiegsplätze Letzter.

Der Wuppertaler SV setzte gegen Wiedenbrück alles daran, den Abstand auf die Abstiegsplätze nicht schmelzen zu lassen. So traten sie auch von Beginn an auf. Die Belohnung blieb aber aus. Am Ende stand ein 0:1 (0:0) für den WSV auf der Anzeigentafel.

Die Fleißkärtchen in der ersten Halbzeit verdienten sich WSV-Angreifer Vincent Ocansey und Wiedenbrücks Torhüter Marcel Hölscher. Letzterer verhinderte mehrmals den Rückstand für das Team von Trainer Sascha Mölders. Und meist dann gegen Ocansey – der allein in den ersten 40 Minuten drei Tore hätte erzielen können.

Der WSV drückte nach der Pause weiter – das Tor machte aber Wiedenbrück. Niklas Szeleschus traf für die Gäste (77.). Der SCW drückte auf das zweite Tor, konnte sich aber spät wieder bei Hölscher bedanken, der erneut stark parierte.

Das Mittelfeld-Duell in Düren geizte nicht mit Torchancen - mit mehr Erfolg für die Gäste. Bocholt gewann 3:0 (1:0) und überholte die Hausherren in der Tabelle. Düren spielte eine druckvolle erste Halbzeit – verpassten es aber, sich zu belohnen. So stellte Maik Amedick kurz vor der Pause auf 1:0 für Bocholt (42.).

Nach einer kurzen Abtastphase erzielte Jan Holldack den zweiten Treffer für die Gäste (57.). Raphael Assibey-Mensah sorgte kurz darauf für die Vorentscheidung (60.).