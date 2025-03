Der MSV Duisburg hat die Steilvorlagen der Konkurrenz perfekt genutzt. Durch das 2:0 im Topspiel gegen Fortuna Köln ist die Tabellenführung in Stein gemeißelt.

Viel wurde auf das Topspiel hingefiebert, am Ende sollte der MSV Duisburg vor 16.204 Zuschauern die Oberhand behalten. Durch den 2:0-Sieg gegen Fortuna Köln und die Patzer der Konkurrenz am Freitag zementieren die Zebras die Tabellenführung und sind voll auf Kurs 3. Liga.

Gleich zu Beginn machte der MSV Duisburg vor 15.000 Fans klar, in welche Richtung das Spiel aus ihrer Sicht laufen sollte. Nach ersten Annäherungen nahm sich Alexander Hahn der Sache an und besorgte schon nach zwölf Minuten das 1:0 für den MSV.

Jonas Michelbrink schlug einen Eckball auf den zweiten Pfosten, wo Hahn parat stand und gekonnt einköpfte. Danach war Fortuna Köln um eine Antwort bemüht, fand jedoch keine.

Stattdessen wieder Duisburg: Fortuna-Keeper Lennart Winkler wehrte eine Flanke von Thilo Töpken nach vorne ab, wo Maximilian Diuttgen zum Schuss kam. Dessen Versuch parierte Winkler dann aber (23.).

Ins Schwimmen kam Duisburg erstmals nach einer halben Stunde, als Torhüter Max Braune so eben ein Eigentor verhinderte. So nahm der MSV die 1:0-Führung mit in die Pause.

Danach ließen die Zebras etwas abreißen, doch Fortuna Köln verpasste es, in die etwas seichterere Phase hinein auszugleichen. Stattdessen schlug nach 65 Minuten wieder der MSV Duisburg zu. Patrick Sussek vollendet ein sehenswertes Solo über Links zum 2:0 und schickte Duisburg auf die Siegerstraße.

Fortuna Köln sollte sich nicht mehr erholen. Der MSV Duisburg thront sieben Zähler vor Borussia Mönchengladbach II an der Spitze der Regionalliga West, Köln ist erst einmal raus aus dem Aufstiegsrennen.

So spielten die Teams:

MSV Duisburg: Braune - Göckan, Hahn, Fleckstein, Bitter - Michelbrink (58. Tugbenyo), Müller - Sussek (77. Hartwig), Meuer (69. Egerer), Dittgen (77. Uzelac) - Töpken (69. Fakhro)

Fortuna Köln: Winkler, Afamefuna, Fünger, Pernot, Ernst (73. Fischer) - Biada (74. Breitfelder), Stanilewicz, Eze (75. Matter), Budimbu (84. Sarpei), Mika (56. Mittelstädt), Batarilo-Cerdic

Tore: 1:0 Hahn (12.), 2:0 Sussek (65.)

Schiedsrichter: Lars Bramkamp

Zuschauer: 15.000