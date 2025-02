Rot-Weiß Oberhausen wollte nach zuletzt drei sieglosen Spielen wieder einen Dreier einfahren. Gegen den KFC Uerdingen gab es am Ende aber ein 2:2-Remis.

2:0 in Duisburg, 1:1 gegen Lotte, 1:2 in Gütersloh und 4:4 gegen Türkspor Dortmund: Bei Rot-Weiß Oberhausen lief es nach dem Sieg im Gipfeltreffen beim MSV nicht mehr rund.

Und auch im vierten Anlauf sollte es nichts mit drei Punkten werden. Gegen den KFC Uerdingen gab es nach einer 2:0-Führung noch ein 2:2-Remis - der Schock folgte in der letzten Minute der langen Nachspielzeit.

Der KFC Uerdingen begann mit viel Kampf und Leidenschaft. Die Mannschaft von Trainer Rene Lewejohann ging aggressiv ans Werk und Nazzareno Ciccarelli hatte eine gute Schussposition, doch dessen Versuch wurde geblockt (6.).

Dann RWO mit dem gefühlt ersten Angriff: Luca Schlax brachte eine Flanke von Michel Niemeyer in der Box sensationell unter Kontrolle und schob den Ball rechts unten ins Tor - 1:0 für Oberhausen (8.)!

Die Statistik zum Spiel Rot-Weiß Oberhausen: Kratzsch - Klaß, Öztürk, Niemeyer (71. Hot), Gueye, Ngyombo, Schlax, Yalcin, Stoppelkamp (89. Sieben), Bonga (89. Berisha), Kesim KFC Uerdingen: Meyer - Langer, Altuntas (46. Tshitoku), Stappmann (65. Ramusovic), Dzonga, Tolba (74. Rizzo), St. John, Fehr, Ciccarelli (84. Werner), Al Ghaddioui (65. Osawe), Klefisch Schiedsrichter: Patrick Holz Tore: 1:0 Schlax (8.), 2:0 Kesim (18.), 2:1 Fehr (80.), 2:2 St. John (90.+7) Gelbe Karten: - St. John Zuschauer: 3037

Die Rot-Weißen blieben am Drücker und allen voran effektiv: Eric Gueye bediente Moritz Stoppelkamp in der Box, der den Ball scharf und hoch vor das Tor beachte und Timur Kesim musste nur noch den Schädel hinhalten - 2:0 für RWO (18.). Tarsis Bonga (25.) hatte die Riesenchance auf das 3:0, doch Ron Meyer wehrte den Versuch des RWO-Stürmers ab.

Es ging mit dem 2:0 für die Mannschaft von Sebastian Gunkel in die Pause.

Nach dem Pausentee machte RWO Dampf. Doppelchance für RWO nach einer Stunde Spielzeit: Zuerst parierte Meyer einen Schuss von Stoppelkamp, danach ging der Nachschuss von Kesim an den Außenpfosten.

Von den Krefeldern kam in Durchgang zwei wenig bis nichts. RWO hätte durch Stoppelkamp (75.) oder auch Gueye (78.) das Ergebnis hochschrauben können.

Und dann machte es RWO doch noch einmal spannend. Denis-Jeff Fehr (80.) erzielte wie aus dem Nichts das 1:2. Und, siehe da: Der KFC bekam die zweite Luft: Fehr (82.) schlug einen Haken im Sechzehner und zwang mit seinem Abschluss RWO-Keeper Kevin Kratzsch zu einer Glanztat. Der Nachschuss von Ciccarelli ging über den Kasten.

RWO hätte dann in der 90. Minute alles klar machen müssen: Zuerst scheiterte der eingewechselte Phil Sieben per Schuss, danach landete ein Kopfball des ebenfalls frischen Diamant Berisha in den Armen von KFC-Torhüter Meyer.

Und dann das - unglaublich! Wir schreiben die 97. Minute: Rawley St. John fasst sich aus der zweiten Reihe ein Herz und schweißt den Ball aus der Distanz unhaltbar in den rechten Winkel. 2:2!