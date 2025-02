Der SV Babelsberg hat einen neuen Cheftrainer präsentiert. Ein alter Bekannter heuert beim Nordost-Regionalligisten an.

Der SV Babelsberg 03 hat Ronny Ermel als neuen Cheftrainer der Regionalliga-Nordost-Mannschaft verpflichtet. Er übernimmt ab sofort das Training und wird bereits beim Heimspiel am Sonntag (2. März, 13 Uhr) gegen den FC Rot-Weiß Erfurt im Karl-Liebknecht-Stadion auf der Bank Platz nehmen.

Paul Bachmeyer, Sportvorstand beim Tabelle-Elften der Regionalliga Nordost, sagt: "Wir freuen uns, mit Ronny Ermel ein bekanntes Gesicht als neuen Cheftrainer gewonnen zu haben. Ronny kennt unseren Verein und unsere Werte aus seiner zweijährigen, erfolgreichen Arbeit bei Nulldrei. Er hat in seiner Zeit als Co-Trainer bei uns bereits mit einigen aktuellen Spielern gut zusammengearbeitet und steht für eine offensiv-emotionale Spielweise. Er brennt für diese Aufgabe. Das sind die besten Voraussetzungen dafür, jetzt den Fokus voll und ganz auf die verbleibenden Spiele in dieser Regionalligasaison zu richten und diese so erfolgreich wie möglich zu gestalten."

"Es fühlt sich an, wieder zurück nach Hause zu kommen. Ich bin sehr stolz, diese Aufgabe übernehmen zu dürfen. Ich werde alles dafür geben, dass wir zusammen erfolgreich sein werden", sagt Ermel.

Der ehemalige Torwart Ermel war als Co-Trainer zusammen mit Markus Zschiesche in den zwei Spielzeiten 2022/23 und 2023/24 bei "Nulldrei" tätig. Im Sommer wechselte er mit Zschiesche zu den Würzburger Kickers, wo er Chefscout war.

Der neue Babelsberg-Cheftrainer besitzt die A-Lizenz des DFB. Babelsberg und Ermel haben zunächst einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison abgeschlossen.

Nach 23 Spielen führt der 1. FC Lokomotive Leipzig die Tabelle der Regionalliga Nordost an. Die "Loksche" liegt elf Spieltage vor Schluss zwölf Zähler vor dem Halleschen FC. Der Drittliga-Absteiger hat aber noch ein Spiel in der Hinterhand und könnte auf neun Punkte auf Leipzig verkürzen.