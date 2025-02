Türkspor Dortmund steht am Samstag (1. März, 14 Uhr) vor einem wichtigen Spiel gegen Eintracht Hohkeppel. Dennis Lerche wird wieder dabei sein.

Beim verrückten 4:4-Unentschieden von Türkspor Dortmund bei Rot-Weiß Oberhausen hätten wahrscheinlich viele Regionalliga-West-Kenner darauf getippt, dass Dennis Lerche zumindest eine der vier Türkspor-Buden erzielt hat. Doch der Stürmer stand nicht einmal im 20er-Spieltagskader.

"Er fehlte aus disziplinarischen Gründen", verriet Trainer Max Borchmann zu Wochenbeginn gegenüber RevierSport.

Diese Redaktion weiß, dass es vor dem RWO-Spiel einen Zwischenfall im Training gab. Lerche holte dabei einen Mitspieler rüde von den Beinen.

Am Donnerstag (27. Februar) meldete sich Sandy Peter Röhrbein bei unserem Reporter und erläuterte noch einmal den Vorfall sowie die Personalie Lerche: "Es gab im Training einen etwas härteren Zweikampf. Darauf hatte der Trainer entschieden, dass Dennis für das Oberhausen-Spiel nicht nominiert wird. Aber wir haben das alles mit Dennis und seinen Mitspielern ausgeräumt und seit Dienstag trainiert er wieder ganz normal mit. Er ist dementsprechend natürlich auch wieder eine Option für das wichtige Spiel gegen Hohkeppel."

Alle Spieler aus dem Ruhrgebiet in der Baller League in der Übersicht: Las Ligas Ladies: Jule Brand und Ana Marković Lukas Raeder (Tusem Essen), Sezer Toy (Türkspor Dortmund), Bernad Gllogiani (Türkspor Dortmund) Hollywood United: Max Kruse und „Knossi“ Cem Sabanci (Mülheimer FC 97), Hayrullah Alici (Kirchhörder SC) Beton Berlin: „Kontra K“ Serdar Bingöl (Lüner SV), Ömer Akman (Türkspor Dortmund), Ilias Anan (Türkspor Dortmund), Ibrahim Bulut (TSG Sprockhövel), Berkan Firat (SG Wattenscheid 09), Alessandro Tomasello (Türkspor Dortmund) Gönergy Allstars: „Montana Black“ und Sascha „UnsympathischTV“ Hellinger Niklas Dams (zuletzt Wuppertaler SV), Marco Terrazino (Wuppertaler SV) Golden XI: Christoph Kramer und Florian Neuhaus Nils da Costa Pereira (SpVgg Erkenschwick), Philipp Meißner (Duisburger SV), Felix Bastians (Karriereende, zuletzt Rot-Weiss Essen) Protatos: Lars und Lucas von den „Brotatos“ Steve Tunga (Wattenscheid 09) VfR Zimbos: „GamerBrother“ und „TisiSchubech“ Eduard Renke (SG Wattenscheid 09), Giuliano Zimmerling (ETB Schwarz-Weiß Essen) Käfigtiger: Kevin Prince Boateng und „AbdiRackzman“ Ilker Algan (TuS Bövinghausen), Steven Kodra (Türkspor Dortmund) FC Nitro: Nader Jindaoui Amed Öncel (Mülheimer FC 97)

Das Lerche-Problem ist also geklärt. Derweil hat das Tabellenschlusslicht der Regionalliga West ein weiteres Problem. Mit diesem muss der Verein aber umgehen. Denn mit Sezer Toy, Bernad Gllogiani, Ömer Akman, Ilias Anan, Alessandro Tomasello und Steven Kodra nehmen gleich sechs Türkspor Regionalliga-Spieler an der für die Vereine unbeliebten "Baller League" teil. Diese findet ab sofort nicht mehr in Köln, sondern jeden Montag in Berlin statt.

"Damit müssen wir umgehen. Vor der Saison wurde den Spielern, zum Teil auch vertraglich, zugesichert, dass sie an der Baller League teilnehmen dürfen. Ich bin erst im Januar gekommen und kann das nicht mehr ändern. Wir halten uns an die vor der Saison getätigten Vereinbarungen. Ich hoffe nur, dass jeder Spieler gewissenhaft mit seinem Körper umgeht und auch auf entsprechende Signale seines Körpers hört. Sollte es zu viel werden, dann sollte der Spieler am Montag auch eine Pause einlegen. Mal schauen, wie sich das im weiteren Saisonverlauf entwickelt", erklärt Röhrbein.

Zum Start ins neue Jahr - zwei Niederlagen, zwei Unentschieden - sagt der Türkspor-Sportchef: "Wenn die Saison vier Spieltage alt wäre, dann könnten wir mit dem Start leben. Aber wir sind Tabellenletzter mit nur neun Punkten. In unserer Situation helfen nur Siege. Ich hoffe, dass wir mit dem Siegen am Samstag gegen Hohkeppel anfangen werden."