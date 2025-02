Dietmar Hirsch schwinden im Sturm ein wenig die Optionen. Für den Kracher gegen Fortuna Köln am Samstagmittag wird der Trainer des MSV Duisburg umstellen müssen.

Die gute Nachricht vorweg: Max Dittgen, der dem MSV Duisburg am vergangenen Spieltag den enorm wichtigen 1:0-Sieg bei Fortuna Düsseldorf II gesichert hat, steht nicht auf der Ausfallliste, die Dietmar Hirsch auf der Pressekonferenz zusammenstellen musste.

Zwei andere Spieler, die in Düsseldorf noch in der Startelf gestanden hatten, wackeln jedoch, respektive fallen aus. "Jan-Simon Symalla hat sich am Mittwoch verletzt. Er hat muskuläre Probleme. Wir rechnen mit einer Ausfallzeit von zwei bis drei Wochen", sagte der MSV-Trainer vor dem wichtigen Heimspiel gegen Fortuna Köln am Samstag, 1. März, 14 Uhr.

Er bedauerte den Ausfall des 20-Jährigen, stellte aber auch klar: "Wir werden das kompensiert bekommen. Davon bin ich fest überzeugt."

Hinter einen möglichen Einsatz von Luis Hartwig setzte er ein Fragezeichen. "Er hat Knieprobleme. Da wird sich am Freitag entscheiden, ob er es in den Kader schaffen wird."

Nicht nur den Zebras würde diese fehlende Offensivoption wehtun. Auch Hartwig selbst. Zuletzt profitierte er von Hirschs ausgerufenem "Leistungsprinzip", das er immer wieder predigt. Man könne kritisieren, dass er noch keine Stammelf gefunden habe. Er richte sich aber vielmehr nach seinem Gegner und seiner Spielidee aus und ordne dem das Personal unter, sagte er.

Beispiel Hartwig: "Im Winter hatte er mit dem Gedanken gespielt, zu wechseln. Er kam zu mir und fragte nach seiner Situation. Er wollte wissen, ob er sich über Trainingsleistungen eine Chance erarbeiten könne."

Hirsch habe das bejaht. Und siehe da: In Düsseldorf stand Hartwig bis zur 60. Minute auf dem Platz. Jetzt droht ihm möglicherweise ein Ausfall.

Definitiv nicht dabei sein wird auch Dustin Willms, wobei Hirsch noch Redebedarf hatte. "Ich habe in der vorherigen Woche einen Artikel gelesen, in dem es hieß, Dustin habe es nicht einmal in den Kader geschafft. Er war jedoch verletzt. Wäre er fit gewesen, wäre er mit Sicherheit auch dabei gewesen."

Wie zuletzt auch gesellten sich zudem die Langzeitverletzten Thomas Pledl und Jannik Zahmel zu den personellen Ausfällen. Torwart Julius Paris habe dagegen wieder normal trainiert. "Er hatte Probleme mit dem Sprunggelenk und einen dicken Knöchel. Aber es geht."