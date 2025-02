Türkspor Dortmund erlebte am vergangenen Wochenende ein verrücktes 4:4-Remis. Nun geht es im Kellerduell gegen Eintracht Hohkeppel.

Dass Regionalliga-West-Schlusslicht Türkspor Dortmund seit dem Jahresbeginn ein anderes Gesicht als in der Hinrunde zeigt, ist für jeden sichtbar.

Doch auch mit stark veränderten Kader und Neu-Trainer Max Borchmann bleibt die Punkteausbeute dürftig. Durch zwei Remis konnten sich der Liga-Neuling gerade einmal von sieben auf neun Zähler verbessern. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt 13 Punkte.

Am vergangenen Wochenende war Türkspor sehr nah dran am zweiten Saisonsieg. Doch in einem verrückten Spiel in Oberhausen kassierten die Dortmunder in der siebten Minute der Nachspielzeit doch noch den 4:4-Ausgleich - Moritz Stoppelkamp traf per Elfmeter.

"Man kann sich darüber streiten, ob der Schiedsrichter nicht nach der angezeigten sechsminütigen Nachspielzeit nicht abpfeifen muss. Aber was soll's: wir müssen das so akzeptieren. Wir können vieles aus den letzten beiden Spielen gegen Gütersloh und Oberhausen mitnehmen. Wir sind konkurrenzfähig. Wir treten nicht auf wie der Tabellenletzte, der abgeschlagen ist. Wir könnten auch im unteren Tabellen-Mittelfeld stehen", sagt Borchmann.

Aber auch er weiß, dass seine Mannschaft unbedingt einen Dreier benötigt, um den Glauben an das Wunder noch aufrechtzuhalten. "Die Jungs haben sich den Sieg verdient. Wir werden gegen Hohkeppel einen neuen Anlauf nehmen. Als Endspiel sehe ich dieses Spiel nicht. Denn wir haben seit Beginn der Rückrunde eigentlich Woche für Woche Endspiele", erklärt Borchmann.

Zuletzt verzichtete der Türkspor-Trainer auf Sturmhoffnung Dennis Lerche. Der 29-Jährige war in der Winterpause von Rot-Weiß Erfurt nach Dortmund gewechselt und hatte bei Türkspor Großes vor. In drei Einsätzen knipste er einmal. In Oberhausen fehlte Lerche.

Nach RevierSport-Informationen soll es in der vergangenen Trainingswoche zwischen Lerche und einem Mitspieler zu einem Disput gekommen sein. Borchmann: "Ich möchte mich dazu gar nicht äußern. Nur, dass Dennis aus disziplinarischen Gründen nicht dabei war. Wie es weitergeht, werden wir in dieser Woche entscheiden."