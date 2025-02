Vor dem Topspiel der Regionalliga West zwischen dem MSV Duisburg und Fortuna Köln gibt es von beiden Seiten Support-Aufforderungen an die Fans. Ein ungleiches Duell.

Nach kurzer Schwächephase, in der Fortuna Köln besonders durch zahlreiche Unentschieden wichtige Punkte liegen ließ, haben sich die Kölner spätestens seit dem beeindruckenden 3:0-Auswärtserfolg bei der Zweitgarnitur von Borussia Mönchengladbach wieder im Rennen um die Regionalliga-Tabellenspitze gemeldet.

Und auch in Sachen Fan-Support spielt Fortuna Köln oben mit: Mit einem Zuschauerschnitt von 3.203 stehen die Kölner im Ranking hinter den beiden Revierklubs MSV Duisburg (16.141, !) und Rot-Weiß Oberhausen (3.754) auf Rang drei.

Im Auswärtsfahrerschnitt überholte der Kölner Anhang jüngst auch den Wuppertaler SV, denn mit 350 durchschnittlichen Auswärtsfahrern belegt die Fortuna auch dort den dritten Platz - der MSV den ersten. Im Derby gegen die Zweitgarnitur des 1. FC Köln begleiteten ganze 1.800 Fortuna-Fans die Mannschaft von Matthias Mink ins Geißbockheim zum großen Nachbarn. Der Lohn: Er 2:1-Auswärtssieg im Stadtduell.

Damit ähnliche viele Supporter auch den Weg in die große Arena in Duisburg antreten, wendete sich nun Fortuna-Kapitän Dominik Ernst mit einer Videobotschaft an die Fans. Er fordert darin ihre Unterstützung: "Kommt alle mit nach Duisburg! Samstag ist es so weit!"

Dann erklärt er die Aktion: Für 25 Euro können Fortuna-Fans ein Ticket kaufen - inklusive Bustransfer nach Duisburg. "Meldet euch an, denn wir brauchen eure Unterstützung! Alle Mann nach Duisburg, euer Dodo!", beschließt der Kapitän der Fortuna seine Videobotschaft.

Samstag kommt es also nicht nur zum Duell auf dem Rasen, sondern auch auf den Rängen, wobei der MSV dort natürlich der absolute Favorit ist. Der MSV führt sämtliche Zuschauer-Statistiken mit weitem Abstand an, doch zuletzt gab es durchaus auch Pfiffe von den Rängen.

Vor dem Topspiel gegen Fortuna Köln meldete sich daher nun die Gruppe "Laufen für den MSV" zu Wort, will einen Busempfang mit Fanspalier für die Mannschaft organisieren. In ihrem Statement heißt es: "Wir müssen zurück zu alter Heimstärke! MSVereint zurück zur Festung Wedau."

Man wolle der Mannschaft so einen "euphorischen Busempfang bereiten." Auch auf die Pfiffe wurde Bezug genommen: "Wir stehen entschlossen hinter der Mannschaft. Es gibt keine Pfiffe - nur ein gemeinsames Ziel." Damit ist dann wohl der Aufstieg gemeint. Weiter heißt es: "Lassen wir erst auf der Straße und danach gemeinsam auf dem Platz und Rängen die Muskeln spielen. Weil wir es können! Auswärts sind wir stabil und werden nun auch zuhause wieder eine Macht."

Wer das ungleiche Duell auf den Rängen gewinnt, scheint vorgezeichnet - aber der jüngste sportliche Trend spricht durchaus für den Gast aus Köln.