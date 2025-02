MSV Duisburg: Dittgen über Debüt-Tor! Diese Startelfrückkehrer hinterlassen eine Duftmarke

Die Beorderung in die Startelf von Jonas Michelbrink und Siegtorschütze Max Dittgen machte sich bezahlt. Beide Strategen könnten im Aufstiegskampf für den MSV Duisburg noch wichtig werden.

Der eine stand seit dem 23. November nicht mehr in der Startelf, der andere bis Sonntag noch gar nicht. Die Rede ist von Jonas Michelbrink und Max Dittgen. Beide hatten am Sonntag bei der U23 von Fortuna Düsseldorf (1:0) maßgeblichen Anteil daran, dass sich der MSV Duisburg speziell im ersten Durchgang spielerisch ordentlich steigerte.

„Nach dem Tor sind wir ein bisschen in die alten Muster verfallen und haben uns hinten reindrängen lassen. Das müssen wir für die nächsten Spiele mitnehmen und den Gegner weiter einschnüren“, sagte Michelbrink, der neben dem lange verletzten Leon Müller den offensiven und gestalterischen Part auf der Doppelsechs von Dietmar Hirsch übernahm.

Trotz sieben Änderungen in der Anfangsformation funktionierte beim MSV vieles, vor allem Jan-Simon Symalla machte über die ungewohnte linke Seite ordentlich Tempo und Dampf. Weniger beackert wurde die rechte Seite von Max Dittgen. Der Winterneuzugang aus Ingolstadt durfte im dritten Einsatz erstmals beginnen und wurde gleich zum Matchwinner.

Perfekt in Szene gesetzt von Symalla schob der 29-Jährige nach 30 Minuten gekonnt ins rechte Eck ein. „Der Pass in den Lauf war perfekt. Der Sieg war ein ganz wichtiger Schritt“, wusste Dittgen und fand vor allem für seinen Defensivkollegen lobende Worte. „Wir haben nach 72 Minuten die einzige Torchance zugelassen. Die Defensive ist unser Faustpfand in der Meisterschaft, aber wir legen auch den Finger in die Wunde und wissen, dass wir offensiv für noch mehr Entlastung sorgen müssen.“





Der erfahrene ehemalige Zweitligaspieler sieht sein Team auf dem richtigen Weg. In der kommenden Woche kommt Fortuna Köln zum nächsten Spitzenspiel in die Schauinsland-Reisen-Arena. Gut möglich, dass Dittgen und Michelbrink dann erneut beginnen dürfen.

Beide haben sich am Sonntag empfohlen und Hirsch das Vertrauen nach den überraschenden Bankplätzen für Florian Egerer und Patrick Sussek eindrucksvoll zurückgezahlt. „Wir hatten wenig Zeit uns einzuspielen, aber der breite Kader trägt uns durch die Saison“, meinte auch Michelbrink.