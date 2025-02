Der MSV Duisburg ist in der Regionalliga West zurück in der Spur. Max Dittgen sichert einen 1:0 (1:0)-Sieg bei Fortuna Düsseldorf II.

Der MSV Duisburg stand für sein Gastspiel bei Fortuna Düsseldorf II gehörig unter Druck. Nur zwei Punkte aus den vergangenen drei Spielen haben dafür gesorgt, dass die Tabellenspitze zusammengerückt ist. In Düsseldorf hat der MSV nun gegengesteuert und einen knappen 1:0 (1:0)-Sieg eingefahren.

Gleich von Beginn an waren die Duisburger spürbar um Wiedergutmachung bemüht. Jan-Simon Symalla hatte gleich zwei gute Chancen, wusste diese jedoch nicht zu nutzen.

Besser machte es dann sein Teamkollege Max Dittgen - und wie. Die Duisburger klärten die Ecke mit einem weiten Schlag. Symalla schnappte sich den Ball vor dem Düsseldorfer Verteidiger und spielte den perfekten Steilpass auf den durchgesprinteten Dittgen, der bis in den Sechzehner lief und eiskalt unten rechts einschob. Ein perfekt ausgespielter Konter (31.).

Die daraus resultierende Pausenführung für den MSV Duisburg ging absolut in Ordnung. Auch in Durchgang zwei blieben gefährliche Aktionen der Düsseldorfer aus. Für Jubele sorgte das später 1:1 der ersten Mannschaft in Köln. Doch für die Reserve gab es nichts zu feiern.

Das Spiel plätscherte seinem Ende entgegen. Der MSV Duisburg muss sich vorwerfen lassen, das Spiel nicht entschieden zu haben. In der Nachspielzeit hatte Thilo Töpken die Chance auf das 2:0, scheiterte aber aus nächster Nähe.

Am Ende sollte es egal sein. Der MSV Duisburg beantwortet den 1:0-Sieg von Verfolger Borussia Mönchengladbach II beim SC Wiedenbrück und hat wieder vier Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze. Auf Platz drei ist auch noch Rot-Weiß Oberhausen in Lauerstellung auf den Aufstiegsrang.

So spielten die Teams:

Fortuna Düsseldorf II: Zich, Brodersen, Boller, Savic (46. Zentler), Guzy (62. Egouli) - Majetic (86. Anhari), Latza (91. Bunk), Barth (62. Skolik) - Garlipp, Bindemann, Brechmann

MSV Duisburg: Braune - Bitter, Hahn, Fleckstein, Göckan - Müller, Michelbrink (66. Tugbenyo) - Dittgen (66. Sussek), Hartwig (60. Töpken), Symalla (77. Egerer) - Meuer (77. Uzelac)