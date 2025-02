Nach wieder einmal turbulenten Tagen beim KFC Uerdingen hat sich der Verwaltungsrat zu Wort gemeldet und sich in Sachen Vorstand geäußert.

Der Reihe nach: Am vergangenen Dienstag fand beim KFC Uerdingen die außerordentliche Mitgliederversammlung statt, bei der die Mitglieder dem Verwaltungsrat empfohlen haben, die Vorstandsmitglieder Peter Kahstein und Dirk Röthig abzuberufen.

Das soll nun geschehen, teilte das Gremium am Sonntag, 23. Februar, mit. "Nach unserem am Freitag stattgefundenen Gespräch mit den Vorstandsmitgliedern Peter Kahstein und Dirk Röthig haben diese zugesichert, ihren Rücktritt bis Sonntag, den 23.02.2025, beim Verwaltungsrat einzureichen", heißt es in einer Mitteilung.

Und auch die Nachfolge sei bereits klar. "In einer außerordentlichen Sitzung am Freitag hat der Verwaltungsrat außerdem die Berufung der neuen vom Vorstandsvorsitzenden vorgeschlagenen Vorstandsmitglieder Dmitry Voronov und Christian Ritzenfeld zugestimmt. Damit ist die satzungsgemäße Mindestgröße des Vorstands gewährleistet, sodass der KFC Uerdingen 05 weiterhin handlungsfähig bleibt", schreibt das Gremium.

Voronov war bisher als Projektleiter von "M-Soccermanagement", der Firma von KFC-Berater Mehmet Eser, der allerdings auch weitreichende, vertraglich zugesicherte Rechte hat, aktiv. Ritzenfeld ist Moderator des KFC-Radios "Radio BlauRot".

Der Dritte im Bunde ist Thomas Platzer. Der Vorstandsvorsitzende bleibe angezählt, betont das Gremium. "Gleichzeitig möchten wir betonen, dass unser am 07.11.2024 erklärter Vertrauensentzug gegenüber dem Vorstandsvorsitzenden Thomas Platzer weiterhin Bestand hat. Wie bereits in unserer Mitgliederinformation dargelegt, sind wir bis heute nicht in der Lage, unserer satzungsgemäßen Kontrollfunktion nachzukommen. Nach wie vor fehlen uns Berichte zur wirtschaftlichen Lage, Fortführungskonzepte sowie Vorverträge mit potenziellen Sponsoren."

Und weiter: "Dieser Vertrauensentzug – und nicht, wie in sozialen Medien spekuliert wird, vermeintliche ´Hinterzimmergespräche´ – war bisher der einzige Hebel, um ein satzungsgemäßes Berichtswesen zu erzwingen. Leider hat sich in diesem Punkt keine Veränderung ergeben.

Zumindest konnten wir auf der Informationsveranstaltung am 18.02.2025 erste Einblicke in die geplanten weiteren Schritte gewinnen. Wir hoffen im Sinne des Vereins, dass diese Bemühungen zielführend sind und zur Stabilisierung des KFC Uerdingen 05 beitragen."