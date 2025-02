Ein Blick über den Regionalliga-West-Tellerrand hinaus: Der SV Meppen hat das erste Heimspiel in dieser Saison verloren, im Topspiel der Regionalliga Südwest gab es keinen Sieger.

In der Regionalliga Nord kam es am Samstag (22. Februar) zum Derby zwischen dem SV Meppen und VfB Oldenburg.

Vor rund 10.000 Zuschauern gewannen die Gäste mit 2:0 und fügten dem SVM im 12. Heimspiel der Saison die erste Niederlage bei. Dem Gegenüber stehen sieben Siege und vier Remis.

Marek Janssen, der zum 1. Juli 2025 zu Rot-Weiss Essen wechseln wird, stand 90 Minuten auf dem Rasen und blieb ohne Tor.

Der SV Meppen liegt nur 16 Punkte hinter Tabellenführer TSV Havelse zurück. Der VfB Oldenburg konnte sich im Abstiegskampf etwas Luft verschaffen und steht jetzt drei Zähler über dem Strich.

1:1! Das Regionalliga-Südwest-Spitzenspiel der U23 der TSG Hoffenheim gegen Kickers Offenbach endete unentschieden. Dank eines Treffers von David Mokwa in der 86. Minute lag das Team von Trainer Vincent Wagner spät in Führung. In der Nachspielzeit jedoch glichen die Hessen durch Dimitrij Nazarov noch aus. Damit gab es eine Punkteteilung zwischen den ehemaligen Trainern von Rot-Weiss Essen - Vincent Wagner und Christian Neidhart.

Die Elf von TSG-II-Trainer Wagner hat weiterhin vier Zähler Vorsprung auf Rang zwei und sechs auf die Offenbacher.

Wagner betonte nach der Partie: "So spät in der Nachspielzeit den Ausgleich zu kassieren, ist natürlich bitter. Am Ende des Tages haben wir eine tolle Leistung gezeigt. Vor der Pause hatten wir noch eine Viertelstunde, in der wir nicht so gut im Spiel waren, in der zweiten Hälfte waren wir dann da und hatten die volle Kontrolle über das Spiel. Wir erzielen einen schönen Treffer und hätten auch in weiteren Situationen gut zum Abschluss kommen können. Vor der Partie hätte ich das Ergebnis so unterschrieben, nach der Partie tut er etwas weh, aber den Punkt nehmen wir mit."

Weiter geht es für die Hoffenheim U23 am nächsten Samstag (1. März) um 14 Uhr mit dem nächsten Spitzenspiel, dann gastieren die Kraichgauer beim FSV Frankfurt - dem Tabellenzweiten.