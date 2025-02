Die Sportfreunde Lotte lassen nicht locker. Im Nachmittagsspiel des 23. Spieltags siegte die Mannschaft von Fabian Lübbers in Paderborn.

Am 23. Spieltag der Regionalliga West 2024/2025 musste sich die U21 des SC Paderborn den Sportfreunden Lotte mit 1:3 (1:2) geschlagen geben.

Marc Heider und Johannes Sabah brachten den ambitionierten Aufsteiger in Führung, ehe Joel Vega Zambrano kurz vor der Pause den Anschlusstreffer markierte. Als die Paderborner auf den Ausgleich drängten, traf Ex-ETB-Spieler Samuel Owusu Addai in der Nachspielzeit zum 3:1-Endstand.

Fabian Lübbers, Trainer der Sportfreunde Lotte, sagte am Samstagabend gegenüber RevierSport: "Das war ein insgesamt verdienter Sieg. Wir waren in der ersten Halbzeit dominant und haben beide Tore nach Eckbällen gemacht. Mit Marc Heider haben wir auch die Riesenchance zum 3:0. Auf der anderen Seite kassieren wir dann das 1:2 per Elfmeter. In der zweiten Hälfte war klar, dass die Paderborner mehr machen mussten. Wir haben das aber gut wegverteidigt und am Ende durch Samuel Addai auch den Deckel draufgemacht. Wir nehmen diesen Dreier gerne mit."

Mit Blick auf die Tabelle und den Siegen von Fortuna Köln sowie Borussia Mönchengladbach meinte Lübbers: "Duisburg spielt am Sonntag in Düsseldorf. Mal schauen. Aber die Tabelle ist ja wieder etwas enger zusammengerückt. Für den neutralen Beobachter dürfte die Regionalliga-West-Tabelle sehr spannend sein. Wir wollen solange wir möglich da oben mit dabei sein und dann werden wir sehen, wer letztendlich den ersten Platz belegt."

Die Statistik zum Spiel

SC Paderborn 07 U21: Balzukat - Böhmer, Krumme, Flörke - Pledl (62. Zajaczek), Bugenhagen (80. Nadj), Kojic (80. Koch), Bäuerle - Vega Zambrano (70. De Jong), Langfeld, Ermolaev (70. Gleissner).

Sportfreunde Lotte: Westphal, Kok, Sabah, Elezi, Nyuydine (65. Weller), Thier (73. Bapoh), Krasniqi (83. Fontein), Brodersen Salvador (65. Milic), Heider, Demaj (73. Owusu Addai), Thaqi.

Schiedsrichter: Kristijan Rajkovski

Tore: 0:1 Heider (17.), 0:2 Sabah (33.), 1:2 Vega Zambrano (40., Elfmeter) , 1:3 Owusu Addai (90.+3)

Gelbe Karten: Kojic, Bäuerle, Flörke, De Jong - Brodersen Salvador, Thaqi

Zuschauer: 372.