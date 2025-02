Sunay Acar gab nach seiner Freistellung beim 1. FC Bocholt ein Interview. Was er dort sagte, kam bei seinem alten Verein überhaupt nicht gut an.

Unter der Woche gab der ehemalige Trainer des 1. FC Bocholt, Sunay Acar, ein Interview bei RevierSport. Was er dort sagte, kam beim neuen Trainer Christopher Schorch und der Mannschaft gar nicht gut an.

„Der Kader gibt leider nicht mehr her. Nach zwei Trainern und über 20 Saisonspielen lügt die Tabelle auch nicht mehr. Da wurde und wird vieles schöngeredet“, nahm Acar kein Blatt vor den Mund. „Der Kader ist gut, aber nur so gut, wie man in der Tabelle steht.“

Sportchef und Interimstrainer Christopher Schorch stießen diese Worte sauer auf. Dieser konterte nach dem 4:0 beim KFC Uerdingen - dem ersten Sieg in 2025 - Richtung Acar; „Ich empfinde die Kommunikation als sehr unglücklich. Wenn ich zwölf Spieltage Zeit habe, es zu ändern. Er hat im Winter alle Spieler bekommen, die er haben wollte.“

„Dann die Charakterfrage im Kader zu stellen, zu sagen, dass der nicht mehr hergibt – ich weiß es nicht. Das ist seine Auffassung, meine ist eine ganz andere“, widersprach der neue Übungsleiter, der GEschäftsführer Sport ist und nun interimsweise bis zum Saisonende das Traineramt übernahm. „Das habe ich den Jungs auch gesagt. Ich vertraue ihnen zu hundert Prozent. Deswegen stehe jetzt auch ich hier. Ich hätte es mir einfach machen und noch einen Trainer holen können.“

Wenn ich so spiele, wie es der 1. FC Bocholt kann, dann brauche ich nicht rechts und links wegen Bedingungen zu gucken. (...) Wenn ich sehe, was ein René Lewejohann beim KFC Uerdingen für Bedingungen hat, können wir beim 1. FC Bocholt von Luxus sprechen Christopher Schorch

In einer Woche stabilisierte Schorch die Mannschaft so sehr, dass drei Punkte beim 4:0 in Uerdingen eingefahren wurden – dem ersten Pflichtspielsieg im Kalenderjahr. „Wenn ich sehe, was hier in einer Woche möglich war, freue ich mich jetzt schon auf das nächste Spiel in Düren. Ich glaube, dass der Sieg für jeden Spieler und jeden Fan gut war", betonte Schorch.

Unter der Woche wurde die Intensität hochgeschraubt, Schorch will „klarer, intensiver und lauter“ sein. „Wenn ich so spiele, wie es der 1. FC Bocholt kann, dann brauche ich nicht rechts und links wegen Bedingungen zu gucken“, schießt Schorch gegen die Aussagen von Acar, der implizierte, dass die Trainingsbedingungen in Bocholt nicht so gut wären. „Wenn ich sehe, was ein René Lewejohann beim KFC Uerdingen für Bedingungen hat, können wir beim 1. FC Bocholt von Luxus sprechen.“

Nach Kritik am Kader – Mannschaft gibt Antwort auf dem Platz

Auch Kapitän Jan Holldack sprach nach dem 4:0-Sieg beim KFC Uerdingen von „deutlich besserer Laune in dieser Woche. Wir waren eine andere Leichtigkeit gespürt und das auch auf den Platz gebracht. Das Ergebnis spricht für sich.“

Auch in der Mannschaft waren die Aussagen Acars Thema. Holldack wollte sich damit allerdings nicht groß beschäftigen und sagte nur: „Das bekommen wir am Rande natürlich mit. Ich glaube aber, dass das Ergebnis darauf eine passende Antwort ist.“

Weiter geht es für den 1. FC Bocholt am kommenden Samstag (1. März). Dann steht das Auswärtsspiel beim 1. FC Düren an. Anstoß ist um 14 Uhr.