Der 1. FC Bocholt holte beim 4:0 in der Regionalliga West gegen den KFC Uerdingen wichtige Punkte im Abstiegskampf. Trainer Christopher Schorch sieht in anderen Trainingsinhalten den Grund.

Spiel eins in der zweiten Amtszeit von Christopher Schorch gewann der 1. FC Bocholt in der Regionalliga West mit 4:0 (0:0) beim KFC Uerdingen.

Schon in der ersten Halbzeit waren die Gäste das bessere Team, schafften es trotz eines Pfostentreffers des überragenden Raphael Assibey-Mensah allerdings nicht, in Führung zu gehen. Das sollte sich im zweiten Durchgang ändern – und wie!

Dosenöffner war ein Kopfballtor von Thomas Gösweiner, der nach einer Ecke von Jan Holldack auf 1:0 stellte (56.). „Unter der Woche haben wir besonderen Wert auf Standardsituationen gelegt“, freute sich Schorch über die Umsetzung der Trainingsinhalte. Nur zwei Minuten später legte Jan Holldack dann gar das zweite Tor nach.

Nach dem 2:0 hatte Hamadi Al Ghaddioui die Riesenchance auf den Anschlusstreffer, doch Lucas Fox verhinderte dies mit einer starken Fußabwehr (61.). „Wenn Foxi den nicht hält, gewinnen hier nicht mit vier Toren Vorsprung. Das war eine Riesentat“, merkte der Bocholt-Trainer an.





Insgesamt lobte Schorch aber auch den Charakter seiner Elf, die zeigte, dass sie mit den Leistungen eigentlich nicht in den Tabellenregionen stehen müsste, wo sie sich derzeit befindet. „Beide Mannschaften haben alles auf dem Platz gelassen. Beide haben kämpferisch alles gegeben und waren gallig.“

Am Ende gewann der 1. FC Bocholt das Spiel deutlich mit 4:0, Gösweiner war mit Toren in der 79. und 83. Minute noch zweimal erfolgreich. „Das ist dann die Dynamik, die ein Fußballspiel eben nimmt“, analysierte Schorch. „Dafür lieben wir den Fußball, deswegen tut er auch manchmal so weh.“

Auch Torhüter Lucas Fox feierte den „wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Wir sind souverän aufgetreten. Das haben wir uns erarbeitet, das tut wirklich gut. Gerade bei all der Unruhe, die wir zuletzt im Verein hatten. Das bringt die Mannschaft hoffentlich zusammen.“ Unruhe, die der Trainerwechsel von Sunay Acar zu Christopher Schorch verursachte.

Als Fußballer will ich immer gewinnen. Und wie Du trainierst, so spielst Du auch. Christopher Schorch

Für seinen neuen Trainer hatte der Schlussmann lobende Worte übrig. „Die Stimmung im Training war in dieser Woche besser. Ich finde, dass wir eine deutlich höhere Intensität im Training hatten. Das haben wir auch im Spiel grandios umgesetzt.“

„Ich habe zu den Jungs gesagt, wir haben zwölf Spiele und können 36 Punkte holen. Als Fußballer will ich immer gewinnen. Und wie Du trainierst, so spielst Du auch“, erklärte Schorch seine Marschroute. „Wenn Lucas Fox das so mitbekommt, dass wir intensiver, klarer und lauter sind, dann freut mich das.“

Weiter geht es für den 1. FC Bocholt am kommenden Samstag (1. März). Dann steht das Auswärtsspiel beim 1. FC Düren an. Anstoß ist um 14 Uhr.