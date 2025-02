In der Regionalliga West bleibt Borussia Mönchengladbach II weiter ein heißer Aufstiegskandidat. Für Eintracht Hohkeppel gibt es keinen Sieg, auch Rödinghausen holt nur einen Zähler.

23. Spieltag der Regionalliga West. Bereits am Freitagabend gewann Fortuna Köln zum 77. Geburtstag mit 1:0 gegen den Wuppertaler SV und erhöhte den Druck auf die Konkurrenz im Aufstiegskampf.

So zum Beispiel auf die Spieler von Borussia Mönchengladbach II, die beim Kellerkind SC Wiedenbrück einen guten Start hinlegten und durch Kushtrim Asallari (17.) in der Anfangsphase in Führung gingen. Das sollte dann auch reichen, gegen anstürmende Hausherren verteidigten die Fohlen das 1:0 leidenschaftlich - und erfolgreich. Mit dem Sieg liegt die Borussia noch einen Zähler hinter Platz eins.

Für Rot-Weiß Oberhausen will es im Februar einfach nicht laufen. Gegen Schlusslicht Türkspor Dortmund verpasste RWO den nächsten Sieg und nahm aus der dramatischen Begegnung nur einen Zähler mit. (Zum Spielbericht)

Im Tabellenkeller war indes auch der Vorletzte Eintracht Hohkeppel im Einsatz und wollte den Abstand auf das rettende Ufer verkürzen. Nach 45 Minuten sah es gegen den FC Gütersloh auch nach einem erfolgreichen Unterfangen aus, Mounir Bouziane fälschte einen Abschluss von Cenk Durgun unhaltbar ab (24.) - der 1:0-Pausenstand. Doch nur kurz nach dem Wiederanpfiff glich Lars Beuckmann nach einer Ecke aus (47.). Bei diesem Remis blieb es, eine Punkteteilung, die Hohkeppel im Keller nicht wirklich hilft.

Vom Keller der Regionalliga West wollten sich die Tabellennachbarn KFC Uerdingen und 1. FC Bocholt weiter absetzen. Eine Gala von Thomas Gösweiner brachte den FCB auf die Siegerstraße. Im gesicherten Mittelfeld trennten sich der SV Rödinghausen und der 1. FC Düren 0:0.

Der morgige Sonntag steht dann ganz im Zeichen der Zweitvertretungen. Die U23 von Fortuna Düsseldorf empfängt den Tabellenführer MSV Duisburg, die U23 von Schalke 04 empfängt den 1. FC Köln II. Beide Partien werden um 14 Uhr (RS-Liveticker) angepfiffen.