Der 1. FC Bocholt hat den ersten Sieg im Jahr 2025 gefeiert. Nach dem Trainerwechsel von Sunay Acar zu Christopher Schorch siegte Bocholt beim KFC Uerdingen mit 4:0.

Das nennt man dann wohl Trainereffekt. Nach vier Remis in Folge und einer Niederlage gegen den SV Rödinghausen gelang dem 1. FC Bocholt der Befreiungsschlag.

Beim KFC Uerdingen siegte Bocholt in Spiel eins nach Sunay Acar mit 4:0. Thomas Gösweiner erzielte drei Treffer und Jan Holldack konnte sich ebenfalls in die Torschützenliste eintragen.

Das Spiel begann mit viel Feuer. Hamadi Al Ghaddiouis Pass auf Adam Tolba misslang, ansonsten hätte dieser sehr viel Platz gehabt. Auf der anderen Seite: Paul Donner schickte Raphael Assibey-Mensah auf die Reise, KFC-Keeper Ron Meyer wollte mitspielen, kam aber nicht an die Kugel und wollte keinen Platzverweis riskieren. Er hatte Glück, dass auch Denis Fehr auf der Hut war und in größter Not klären konnte.

Es ging munter weiter. Beide Mannschaften schenkten sich nichts und spielten voll auf Sieg. Nach einem Einwurf leitete Fehr für Mevlin Ramusovic (22.) weiter, der aus zehn Metern zum Abschluss kam, aber knapp daneben schoss.

Die Statistik zum Spiel KFC Uerdingen: Meyer - Dzonga, Stappmann, Altuntas, Fehr - St. John, Ramusovic (70. Michel), Klefisch, Tolba - Ciccarelli, Al Ghaddioui (70. Seungheon) 1. FC Bocholt: Fox - Hanke, Donner, Amedick, Adamski - Riedel (84. Bayakala), Shubin (73. Mesic), Holldack - Lorch (64. Dörfler), Gösweiner (84. Hirschberger), Assibey-Mensah Schiedsrichter: van Mrkalj Tore: 0:1 Gösweiner (56.), 0:2 Holldack (58.), 0:3 Gösweiner 79.), 0:4 Gösweiner (84.) Gelbe Karten: Fehr - Gösweiner, Shubin, Holldack Zuschauer: 2251

Nur 60 Sekunden später klingelte es fast auf der Gegenseite: Ein ganz unnötiger Krefelder Ballverlust im Spielaufbau, Bogdan Shubin passte auf und nahm Assibey-Mensah mit. Der gab Vollgas, ließ KFC-Kapitän Tim Stappmann stehen und knallte den Ball an den linken Pfosten!

Kurz vor der Pause hatte Julian Riedel (43.) noch eine gute Möglichkeit für Bocholt, aber auch die Uerdinger sollte noch ihre Chance zur Führung bekommen. Auf einmal die Riesenchance für den KFC! Fehr (45.) setzte sich durch und zog von links in den Strafraum, Maximilian Adamski konnte ihn im letzten Moment stoppen.

Beide Mannschaften kamen hoch motiviert aus der Pause. Doch besser lief es für den 1. FC Bocholt. Nach einer feinen Jan-Holldack-Flanke köpfte Thomas Gösweiner (56.) die Gäste in Führung. Und nur 120 Sekunden später: Ben Klefisch verlor den Ball im Mittelfeld gegen Holldack und dieser begab sich in den Strafraum, um den Ball zum 2:0 (58.) reinzuhauen.

Die Bocholter machten es in der Folge sehr klug und Gösweiner machte in der 79. und 86. Minute mit dem 3:0 und 4:0 alles klar. Im sechsten Spiel in 2025 konnte der 1. FC Bocholt den ersten Sieg landen.