Gegen den Wuppertaler SV beschenkt Fortuna Köln sich und seine Fans mit einem 1:0-Heimsieg. "Gut vorbereitet" geht es nun in das Spiel gegen Ligaprimus MSV Duisburg.

Fortuna Köln reicht der eine Treffer von Hendrik Mittelstädt, um in der Regionalliga West mit 1:0 gegen den Wuppertaler SV zu gewinnen. Die Generalprobe vor den wichtigsten Wochen der Saison ist also geglückt.

Die Kölner waren besonders in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft und konnten die zwingenderen Torchancen vorweisen. Der Siegtreffer in der 56. Minute kam aber durch zwei individuelle Fehler der Wuppertaler zustande – bezeichnend für ein Spiel, das von Fehlern geprägt war. Schlussendlich konnte die Fortuna die drei Punkte im Südstadion halten, weil sie eben die Mannschaft war, die hinten kompakter und sicherer stand.

Köln-Trainer Matthias Mink freute sich selbstredend über den Sieg und hob die positiven Aspekte des Spiels hervor: „Uns hat es viel Spaß gemacht. Was gibt es schöneres, als an einem Freitagabend unter Flutlicht zu spielen und zu gewinnen? Wir haben kein Gegentor bekommen. Dazu können wir jetzt gestärkt ins Wochenende gehen. Das müssen wir so mitnehmen.“

Der Coach der Heimmannschaft erkannte aber auch, dass es zum Ende knapp wurde. „Wir hatten in der Saison schon häufiger Spiele, in denen wir geführt haben und der Gegner noch herangekommen ist. Auch heute wurde es zum Ende wieder enger. Das hätten wir so nicht haben müssen. Schlussendlich war es aber wohl ein verdienter Sieg“, urteilte Matthias Mink.





Umso schöner dürfte der Sieg gewesen sein, da das Spiel an einem besonderen Tag stattfand. Am 21. Februar 1948 wurde der SC Fortuna Köln gegründet, sodass das 77-jährige Bestehen gefeiert werden konnte. Vor 3.622 Zuschauern überreichte die Kölner Mannschaft sich selbst und den Fans ein nettes Geburtstagsgeschenk.

Viel Zeit zum Feiern bleibt aber nicht, da am Samstag, dem 1. März, das Topspiel gegen den MSV Duisburg ansteht. „Wir freuen uns auf das Spiel gegen Duisburg“, so Cheftrainer Mink. „Es wird ein Topspiel und mit diesem Sieg sollten wir gut vorbereitet sein. Dazu haben wir heute den anderen etwas Druck gemacht und wir warten ab, wie sie am Wochenende agieren werden.“

Das Duell gegen die Zebras ist aber nicht das einzige richtungsweisende Spiel der kommenden Wochen. Danach folgt das Viertelfinale im Landespokal Mittelrhein gegen Eintracht Hohkeppel und mit Sportfreunde Lotte ein weiterer Top-Gegner in der Regionalliga West. Diese Spiele könnten entscheiden, ob Fortuna Köln ernsthafte Aufstiegsambitionen beibehalten dürfte oder der Traum der dritten Liga schon früh endet.