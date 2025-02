Der MSV Duisburg reist am Sonntag (23. Februar, 14 Uhr) zu Fortuna Düsseldorf II. Nach drei sieglosen Spielen soll wieder ein Sieg her.

Am Sonntag, 23. Februar (14 Uhr, RevierSport-Liveticker), spielt der MSV Duisburg bei der Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf. Rund 2.200 Fans des Tabellenführers werden die Zebras in die NRW-Landeshauptstadt begleiten.

Bis auf die langzeitverletzten Jannik Zahmel und Thomas Pledl sowie den rotgesperrten Can Coskun kann MSV-Trainer Dietmar Hirsch auf den kompletten Kader zurückgreifen. "Für Can Coskun wird Mert Göckan spielen. Er hat sich die Chance verdient. Mert trainiert immer am Anschlag, hat nur das Problem, dass Can eine tolle Saison spielt. Jetzt kann sich Mert in den nächsten zwei Spielen beweisen", verrät Hirsch.

Nach der Niederlage gegen Rot-Weiß Oberhausen sowie den beiden Punkteteilungen gegen Eintracht Hohkeppel und die Reserve des SC Paderborn will sich der MSV mit einem Dreier zurückmelden und die 50-Punkte-Marke knacken.

Das ist eine gute U-Mannschaft, die aggressiv spielt. Sie schlagen auch starke Standards, da müssen wir voll da sein. Sie werden uns, was Fitness und Aggressivität betreffen, fordern. Wir werden dagegen halten müssen! Dietmar Hirsch

Um das zu schaffen, fordert Hirsch viel giftigere Zebras als in den letzten drei Spielen. Hirsch: "Der Kopf muss wieder klar sein. Irgendwann, je länger die Saison dauert, ist der Kopf entscheidender als die Beine. Der Gedanke, wir haben etwas zu verlieren, ist scheiße. Wir haben etwas zu gewinnen, die Tabellenführung zu verteidigen, dass muss unser Grundgedanke sein. Das müssen wir verinnerlichen und da müssen wir jetzt zusammen durch."

Hirsch betont weiter: "Ich erwarte mehr Aktivität gegen den Ball und natürlich, dass wir konsequenter Richtung Tor spielen. Wir müssen auch Eier haben, den Ball zu fordern und uns nicht verstecken. Energie und Power: das fordere ich ein! Das war zuletzt zu wenig. Das alles haben wir in der Woche auch eingefordert. Das sah auch gut aus. Deshalb bin ich auch positiv, dass wir das gegen Düsseldorf sehen. Wir brauchen ein intensiveres Spiel, intensivere Läufe - das belegen auch unsere Daten."

