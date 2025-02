Regionalliga: Wuppertaler SV begrüßt neues Vorstandsmitglied - Enge Verbundenheit zur Stadt

Fußball-Regionalligist Wuppertaler SV hat ein neues Mitglied im Vorstand. Der neue Mann ist eng mit der Stadt verbunden.

Der Wuppertaler SV heißt Ludger Kineke neu im Vorstand des Wuppertaler Sportvereins willkommen. Das gab der Regionalligist am Freitag bekannt.

Mit seiner langjährigen Erfahrung als Rechtsanwalt und Steuerberater soll er das Führungsteam des WSV gezielt verstärken und die Weiterentwicklung des Vereins aktiv mit gestalten.

Kineke bringt zudem eine enge Verbundenheit zu der Stadt Wuppertal mit. Als langjähriges Mitglied des Rates der Stadt Wuppertal ist er tief in der Stadtgesellschaft verwurzelt und verfügt über ein starkes Netzwerk.

Durch seine neue Funktion im Vorstand des WSV, erhofft sich der Verein die Möglichkeit, sich noch enger mit der Stadt zu verknüpfen und auf ein breiteres Fundament zu stellen. Dies schaffe wertvolle Synergien, die dem Verein neue Impulse geben und ihn langfristig stärken können.

Kineke gesellt sich im Vorstand zu Thomas Richter, Dr. Jochen Leonhardt und Marvin Klotzkowsky.

„Wir sind überzeugt, dass Ludger Kineke mit seiner Expertise, seinem Engagement und seiner tiefen Verbundenheit mit Wuppertal eine wertvolle Bereicherung für unseren Vorstand und den gesamten Verein sein wird“, erklärte der Verwaltungsratsvorsitzende Dr. Jürgen Hoß.

Der Wuppertaler Sportverein bedankte sich in seiner Mitteilung bei allen Beteiligten für das entgegengebrachte Vertrauen und blickt mit Zuversicht in die Zukunft. Der Vorstand werde weiterhin engagiert an der nachhaltigen Entwicklung des Vereins arbeiten und sich für den Erfolg des WSV einsetzen.

Darüber hinaus dankt der WSV Ludger Kineke für "seine Bereitschaft, sich in dieser wichtigen Funktion zu engagieren, und freuen uns auf die Zusammenarbeit. Für seine neue Aufgabe wünschen wir ihm viel Erfolg und freuen uns darauf, gemeinsam die Zukunft des Vereins zu gestalten."