Für die beiden Seniorenmannschaften von Fortuna Düsseldorf stehen am Wochenende zwei heiße Duelle an. Die Profis spielen beim 1. FC Köln, die U23 empfängt den MSV Duisburg.

Fünf Punkte aus den ersten vier Begegnungen in 2025: Die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf ist laut Trainer Jens Langeneke mit "Höhen und Tiefen" ins neue Pflichtspieljahr gestartet.

"Vom Gefühl her hätten es mehr Punkte sein können, vielleicht auch müssen. Aber wir sind mit Blick auf die Tabelle entspannt. Unten werden wir nicht reinrutschen, ich orientiere mich eher nach oben. Mein Naturell ist es, positiv und nicht negativ zu denken. Ich habe da Mannschaften wie Düren, Gütersloh oder Paderborn II, die ich noch gerne abfangen würde", sagt Langeneke.

Die nächsten Gegner haben es in sich: Der MSV Duisburg kommt am Sonntag (23. Februar, 14 Uhr), dann geht es schon am Freitag (28. Februar, 19.30 Uhr) zu den Sportfreunden Lotte. "Das heißt ja nicht, dass wir gegen diese Mannschaften nicht punkten können. In dieser Liga ist alles möglich. Hier ist keine Mannschaft unschlagbar", gibt sich Langeneke selbstbewusst.

Warum auch nicht? Im Hinspiel trotzte die Fortuna-Reserve dem MSV ein 2:2-Remis ab. Zur Halbzeit hatte der Düsseldorfer Nachwuchs mit 2:0 geführt. "Wir haben uns durch einen Platzverweis dezimiert und mussten am Ende glücklich sein, dass wir den Punkt festgehalten haben. Der Druck des MSV war immens", erinnert sich Langeneke.

Nun kommt ein angeschlagener Tabellenführer aus Duisburg ins Paul-Janes-Stadion. Die Zebras konnten drei Spiele in Folge nicht gewinnen, stehen aber mit 47 Punkten immer noch auf Rang eins.

Langeneke: "Auch die Duisburger wussten, dass sie nicht vom 1. bis zum 34. Spieltag durchmarschieren werden. Ich sehe keine große MSV-Krise. Die anderen Mannschaften tun sich auch schwer, näherzukommen. Am Ende glaube ich, dass der MSV aufsteigt. Das hätten sich der Verein und seine Fans auch verdient. Aber für Sonntag hoffe ich natürlich, dass wir die Duisburger Sieglosserie noch ein Stück weit verlängern können."