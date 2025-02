Rot-Weiß Oberhausen hat in dieser Saison noch Großes vor. Aber im Hintergrund muss der Sportchef natürlich auch schon die neue Serie 2025/2026 planen.

Platz vier und nur fünf Punkte Rückstand auf Rang eins - und das Niederrheinpokal-Halbfinale am 22. März (14 Uhr) gegen Rot-Weiss Essen: Für Rot-Weiß Oberhausen ist in der laufenden Saison sogar noch das Double drin.

Kein Wunder, dass Sportchef Dennis Lichtenwimmer mit Spielern wie Moritz Stoppelkamp, Kevin Kratzsch, Tanju Öztürk, Pierre Fassnacht, Elias Demirarslan, Nico Klaß, Simon Ludwig, Phil Sieben und Eric Gueye sowie dem Trainerteam die Arbeitspapiere bis zum 30. Juni 2026 verlängert hat. Das Gerüst der erfolgreichen Serie 24/25 wird auch ab dem 1. Juli weiter für RWO auflaufen.

Geht es nach Lichtenwimmer, dann würde er zu diesem Gros gerne auch Spieler wie Kerem Yalcin, Denis Donkor, Timur Kesim und auch Matona-Glody Ngyombo zählen. Mit diesem Quartett befinden sich die Oberhausener bezüglich Vertragsverlängerungen in Gesprächen.

RevierSport weiß: Alle vier haben auch das Interesse von Liga-Konkurrenten geweckt. Drittligisten sollen die Spieler von ihren Beratern angeboten worden sein, ohne jedoch bisher ein Angebot erhalten zu haben.

"Ja, die genannten Spieler würden wir unter anderem gerne halten und die vor allem seit Sommer angestoßene Entwicklung weiter begleiten. Dass sich die Spieler durch gute Leistungen auch bei anderen Vereinen auf den Zettel gespielt haben, wissen wir natürlich auch. Aber die Spieler wissen auch, was sie an RWO haben. Wir haben mit allen gesprochen und unseren Plan für jeden persönlich vorgestellt. Jetzt ist die Spielerseite am Zug", erklärt Lichtenwimmer.

Bei Tarsis Bonga ist die Situation indes klar: Steigt RWO auf, bleibt Bonga. Misslingt der Etagensprung, dann wird sich der Stürmer anderweitig umsehen.

Die Vertragssituation der RWO-Profis im Überblick

Bis 2028: Nico Klaß

Bis 2027: Kevin Kratzsch

Bis 2026: Moritz Stoppelkamp,Tanju Öztürk, Pierre Fassnacht, Elias Demirarslan, Simon Ludwig, Phil Sieben, Leon Kayer und Eric Gueye