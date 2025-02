Rot-Weiß Oberhausen hat aus den letzten drei Spielen nur vier Punkte geholt. Nun stehen drei Begegnungen in Folge gegen Abstiegskandidaten auf dem Programm.

Vor dem großen Showdown gegen den MSV Duisburg war Rot-Weiß Oberhausen eigentlich zum Siegen verdammt, um noch einmal vom Drittliga-Aufstieg träumen zu dürfen. RWO siegte 2:0 und die Träume wurden größer.

Es folgten ein 1:1-Remis gegen die Sportfreunde Lotte und eine 1:2-Niederlage beim FC Gütersloh. Die RWO-Euphorie erhielt einen Dämpfer.

"Ich kann schon verstehen, dass einige enttäuschend sind. Den aus Sicht der Fans ist es ja so: Der MSV Duisburg patzt und wir haben nicht aufgeschlossen. Aber das ist für mich ein bisschen kurz gedacht. Gegen Lotte kann man Unentschieden spielen, weil das eine gute Mannschaft ist. In der zweiten Halbzeit waren sie richtig stark. Über das 1:2 in Gütersloh ärgern wir uns natürlich viel mehr. Wir haben in zwei Spielen jeweils eine gute Halbzeit gespielt. Damit können wir nicht zufrieden sein", erklärt Dennis Lichtenwimmer.

Der RWO-Sportchef betont aber auch: "Es hat uns gefreut, wie uns die Fans nach dem Gütersloh-Spiel in der Kurve, aber auch auf der Haupttribüne empfangen und aufgemuntert haben. Das waren tolle Reaktionen. Auch sie wissen die bisherige Saisonleistung einzuordnen und diese wollen wir auch bis zum Saisonende weiter bestätigen. Wir wollen die Tabelle weiter spannend halten und solange wie nur möglich oben dabei sein."





Lichtenwimmer ergänzt: "Im Dezember waren wir noch zehn Punkte hinter Duisburg, aktuell sind es fünf Zähler."

Den Rückstand könnte RWO schon in den nächsten Wochen verkürzen. Denn mit Türkspor Dortmund und dem KFC Uerdingen scheinen zwei machbare Gegner ins Stadion Niederrhein zu kommen. Danach geht es für die Mannschaft von Trainer Sebastian Gunkel nach Düren zum SV Eintracht Hohkeppel - alles Abstiegskandidaten.

Lichtenwimmer warnt vor Bruder Leichtsinn: "In der Hinrunde haben wir uns gegen Gegner der unten Tabellenhälfte gut geschlagen. Ich bin gespannt, wie wir es nun in der Rückrunde anstellen werden. Es wird auf gar keinen Fall ein Spaziergang. Wer das denkt, der wird eine böse Überraschung erleben. Türkspor ist nah dran an einem Erfolgserlebnis, Hohkeppel kämpft um jeden Punkt und hat auch dem MSV ein 2:2-Remis abgetrotzt. Und die große Mentalität des KFC Uerdingen ist mittlerweile in der ganzen Liga bekannt.

Hinter den Einsätzen von Nico Klaß, Eric Gueye und Michel Niemeyer stehen noch Fragezeichen. Ansonsten kann RWO-Coach Gunkel aus dem Vollen schöpfen.