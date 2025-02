Fortuna Köln konnte seine Sieglosserie von drei Remis in Serie beenden. Beim Sieg in Mönchengladbach überragte Stipe Batarilo.

Fortuna Köln war mit drei Unentschieden in das Jahr 2025 gestartet. Eine unzufriedene Bilanz für den Aufstiegsanwärter.

Am vergangenen Wochenende konnten die Südstädter dann die Serie beenden und setzten beim 3:0-Sieg im Verfolgerduell bei Borussia Mönchengladbach II ein Ausrufezeichen. "Das war eine richtig gute Mannschaftsleistung", meint Stipe Batarilo.

Eine richtig starke Perfomance lieferte auch der 31-Jährige ab. Der Fortuna-Linksaußen schoss zwei Tore selbst und bereitete einen Treffer vor - mehr geht fast nicht. "Meine Leistungen können nur so gut sein, wenn die Mannschaft mitmacht. Ohne sie bin ich nichts. Die Jungs vertrauen mir und meinen Aktionen und ich versuche mich für dieses Vertrauen mit guten Leistungen und im Bestfall Scorern zu bedanken", betont der Kölner Leistungsträger, der in 20 Einsätzen zehn Tore schoss und sechs weitere Buden vorbereitete.

Viel wichtiger als die eigenen Leistungen sind dem ehemaligen kroatischen Junioren-Nationalspieler die des Teams. Denn die Fortuna verfolgt einen großen Traum: die 3. Liga. Und das gilt auch für Batarilo. Dieser bestritt in seiner Karriere 339 Viertliga-Begegnungen, aber noch keine Partie in der 3. Liga. "Ein Aufstieg mit der Fortuna wäre ein Traum. Wir arbeiten daran. Es liegt nur an uns. Ich will gar nicht so sehr auf andere schauen", erklärt Batarilo.

Klar, mit Blick auf die Tabelle darf die Frage nach dem Fünf-Punkte-Rückstand - bei einem ausgetragenen Spiel weniger - auf den MSV Duisburg nicht fehlen. Batarilos Antwort: "Alle gucken darauf, wie wir Duisburg erreichen können, aber ganz ehrlich: Wir müssen unsere Hausaufgaben erledigen. Jeder Gegner ist schwer, egal ob es der Tabellenletzte oder Erste ist. Wir müssen liefern. Dann wird auch der Lohn folgen."

Schon am Freitag steht für die bisher recht heimschwachen Fortunen - vier Siege, vier Remis, zwei Niederlagen -, die in der Fremde die beste Mannschaft der Regionalliga West stellen, mit dem Wuppertaler SV ein harter Brocken auf der Agenda.

"Vor Wuppertal habe ich immer großen Respekt. Das sind immer ekelige Spiele und sehr schwierige Duelle. Sie haben gute Einzelspieler wie Kevin Hagemann, Semir Saric oder Timo Bornemann. Der WSV wird uns das Leben schwer machen. Es ist eine gefährliche Mannschaft. Aber, klar: Wir wollen endlich mal wieder einen Heimsieg feiern", unterstreicht Batarilo, der auch weiß, dass die Fortuna zuletzt am 12. Oktober 2024 gegen Rot-Weiß Oberhausen einen Dreier im Südstadion einfuhr.