Im Vorfeld der Mitgliederversammlung am Dienstagabend gab es eine Infoveranstaltung für die Presse. Thema war auch die mögliche Insolvenz, die weiter über dem KFC Uerdingen schwebt.

Vor dem Showdown am Dienstagabend, bei dem mindestens zwei Teams um die Posten im Verwaltungsrat kämpfen werden, gab es von Seiten des KFC Uerdingen schon einmal eine Vorabinformation für die Presse.

Genauer gesagt waren am Montagabend Christian Ritzenfeld, Moderator von Radio BlauRot, Thomas Platzer, erster Vorsitzender des KFC Uerdingen und Dmitry Voronov, Projektleiter KFC bei M Soccermanagement bei einer Pressekonferenz vor Ort.

Es ging auch um die mögliche Insolvenz, die wie ein Damoklesschwert über dem KFC schwebt. "Jedesmal, wenn wir irgendwo auftauchen, kommen die gleichen Fragen: 'Habt ihr das nicht gewusst? Wir haben es euch doch mitgeteilt'", gab Voronov Einblicke. "Wenn man sieht, wie viele Sachen vernachlässigt worden sind, wird einem übel. Egal, wo man hinschaut, da fehlt es an etwas. Das gilt auch für das Thema Insolvenz."

So sei bereits vor dem Heimspiel gegen den MSV Duisburg Ende November ein Gerichtsvollzieher beim KFC vor Ort gewesen, um sich ein Bild von der Lage zu machen. "Der taucht ja die ersten Male auch nicht ohne Ankündigung auf. Und das wird verschwiegen. Da stellt sich für uns die Frage: 'Warum?' Über sein Auftauchen gibt es Protokolle und Unterschriften", sagte Voronov. "Warum wird das nicht weitergegeben, sodass man reagieren kann?"

Konkreter wurde der Projektleiter von "M-Soccermanagement", dann nochmal auf RevierSport-Nachfrage. "Im Protokoll steht Peter Kahstein." Der Vorstandskollege von Platzer also. Er soll verschwiegen haben, dass der Gerichtsvollzieher bereits im Vorfeld des MSV-Spiels da war und sich ein Bild gemacht hat.

Auch rund um das Spiel gegen die Zebras wollte Voronov noch etwas loswerden. "Da wusste man ja schon, dass eine Insolvenz im Raum steht. Da frage ich mich, wieso Abgaben an das Finanzamt oder Sozialabgaben nicht abgeführt worden sind."

Am Freitag, 14. Februar, habe die Fraktion zudem eine aktuelle Gläubigerliste bekommen. "Warum werden einige Leute, die sicherlich Freunde des Vereins sind, mit denen man sicherlich reden kann, nicht angesprochen? Das sind Fragen, auf die uns als Team die Erklärungen fehlen. All das hätte man vermeiden können."

Der ehemalige erste Vorsitzende Christian Gummert steht laut Voronov mit 100.000 Euro auf der Gläubigerliste.

Auch in Sachen Spieltagsorganisation hatte Voronov Fragen. Anhand der jüngsten beiden Heimspiele zeigte er mit "einfachen Plus-Minus-Rechnungen" auf, dass stets ein Plus in der Bilanz stehen müsste. "Da frage ich mich, wo das Geld von den vorherigen Spielen ist."

RevierSport fragte nach: Wo ist das Geld? Wer war verantwortlich? "Der Spieltagsorganisator war Andreas Scholten. Als Cateringleiterin war, soweit ich weiß, Christa Derda aktiv. Für die Kasse waren in dieser Saison Peter Kahstein und Dirk Röthig zuständig", sagte Voronov.

Und weiter: "Wenn man weiter zurückschaut, waren sicherlich auch Sebastian Thißen, Christian Gummert und Marc Schürmann zuständig." Zudem nannte er noch den Namen von Gerald Judenau. "Vielleicht sollte man diesen Personen mal die Frage stellen, wie es überhaupt dazu kam."

Unter dem Strich bleibe die Fraktion aber zuversichtlich, die Insolvenz beim KFC Uerdingen abwenden zu können. Wie? Das soll auf der Mitgliederversammlung klarer werden.