Im Spitzenspiel der Regionalliga West empfing Borussia Mönchengladbach II den SC Fortuna Köln. Die noch in 2025 sieglosen Kölner holten den ersten Dreier.

Borussia Mönchengladbach II bestritt in 2025 bis dato drei Auswärtsspiele und siegte in allen drei Begegnungen in der Fremde. Fortuna Köln holte derweil in drei Spielen im neuen Jahr drei Remis.

Am Samstag kam es im Mönchengladbacher Grenzlandstadion zum direkten Duell - und Fortuna Köln stoppte die Siegesserie des Borussen-Nachwuchs.

"Ich denke, wir haben eine passende Antwort gegeben, auf die Kritik, die in den letzten Wochen teilweise auf uns eingeprasselt ist. Ich bin sehr stolz zur Mannschaft zu gehören. Das war ein unglaublich gutes Gefühl. In der ersten Halbzeit war es schwierig, aber wie wir die zweite Hälfte runtergespielt haben, das war sehr gut", sagte Marvin Mika und seinen Führungstreffer kommentierte der Stürmer wie folgt: "Das war ein super Tor. Genau wie wir es wollten, in der Szene haben wir schnell nach vorne gespielt. Dann hatte ich einen guten ersten Kontakt und ich habe gesehen, der schlägt hinten ein."

Fortuna-Trainer Matthias Mink hatte zwei Änderungen in der Startelf vorgenommen. Im Tor stand wie angekündigt Lennart Winker für den verletzten Felix Buer. Und Arnold Budimbu rückte für Henri Matter in die erste Formation. Mika agierte zentral in der Spitze für Hendrik Mittelstädt, das zahlte sich aus.

Die Statistik zum Spiel Borussia Mönchengladbach II: Brüll – Atty, Lieder, Schweers, Uwakhonye – Stange (71. Ampadu), Swider (83. Foss), Herrmann (79. Asallari), Pesch – Jung (71. Harnafi), Boteli (83. Nduka) Fortuna Köln: Winkler, Ernst, Fünger, Pernot, Afamefuna, Batarilo, Eze, Budimbu, Stanilewicz (87. Fischer), Biada (83. Matter), Mika (75. Mittelstädt). Schiedsrichter: Annika Kost Tore: 0:1 Mika (51.), 0:2 Batarilo (62., Foulelfmeter), 0:3 Batarilo (87., Foulelfmeter). Zuschauer: 561.

"In der ersten Hälfte waren die Chancen noch verteilt, wobei ich fand, dass wir mehr Gelegenheiten hatten als der Gegner. Es war das erwartet schwere Spiel in der ersten Hälfte. Es zeichnete sich dann aber ab, dass wir immer besser reinkommen. In der zweiten Halbzeit war das eine sehr reife Leistung, dann sind wir sehr verdient mit 1:0 in Führung gegangen und die beiden Elfmeter haben das Ergebnis hochgeschraubt. Das 3:0 gegen eine Top-Mannschaft steht, dafür gebührt der Truppe Respekt. Der erste Sieg 2025 ist geschafft. Das macht uns schon ein bisschen stolz", bilanzierte Fortuna-Trainer Matthias Mink.

Derweil resümierte Eugen Polanski, Trainer von Borussia Mönchengladbach II: "Auf Grund der guten ersten Hälfte ist sehr bitter, dass wir das Spiel am Ende mit 0:3 verloren haben. In der zweiten Hälfte hat Fortuna mehr gemacht und recht zügig zwei Tore erzielt. Trotzdem hat meine Mannschaft Haltung gezeigt und bis zu Ende daran geglaubt, das Spiel noch zu drehen. Im letzten Drittel hat uns aber die Durchschlagskraft gefehlt."