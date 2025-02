Mit 1:1 trennten sich der Wuppertaler SV und die U23 von Fortuna Düsseldorf in der Regionalliga West. Beide Trainer waren irgendwo zufrieden, haderten allerdings auch mit vergebenen Chancen.

Im letzten Spiel des 22. Spieltages der Regionalliga West trennten sich der Wuppertaler SV und die U23 von Fortuna Düsseldorf mit 1:1 (1:1). Beide Trainer konnten mit dem Punkt leben, haderten aber dennoch.

Dabei ging das Spiel aus Sicht der Gäste bestens los, bereits nach fünf Minuten führte die Elf von Trainer Jens Langeneke durch einen verwandelten Foulelfmeter von Marius Zentler. Shinnosuke Nishi hatte zuvor Kevin Sebastian Brechmann gelegt.

„Wir sind einwandfrei ins Spiel gekommen, auch dank des Elfmeters“, konstatierte der Übungsleiter. „Dadurch konnten wir eine gewisse Spielkontrolle etablieren, auch wenn wir etwas tiefer standen. Dadurch haben wir sehr wenig zugelassen.“

Die Spielkontrolle hatte dann aber doch eher der WSV, der sich nach dem frühen Rückstand kurz schüttelte. Aber – und da hatte Langeneke recht – mit dem Ballbesitz konnten die Gastgeber wenig anfangen, einzig Timo Bornemann vergab eine weite Freistoßflanke frei vor Torhüter Ben Zich schon kläglich. Daher war WSV-Trainer Sebastian Tyrala auch nicht unzufrieden.

WSV: Luyambula – Nishi, Wimmer, Gembalies, Demir (81. Müller) – J. Munsters (59. Grym), Ercan – Bornemann (66. Terrazzino), Saric (N. Munsters), Hagemann – Ocansey (81. Reck). Trainer: Tyrala Luyambula – Nishi, Wimmer, Gembalies, Demir (81. Müller) – J. Munsters (59. Grym), Ercan – Bornemann (66. Terrazzino), Saric (N. Munsters), Hagemann – Ocansey (81. Reck). Trainer: Tyrala Fortuna U23: Zich – Savic, Boller, Brodersen, Guzy (63. Barth) – Garlipp, Latza (76. Skolik), Zentler, Brechmann – Bindemann (90.+2 Pöstges), Majetic. Trainer: Langeneke Schiedsrichter: Alexander Ernst Tore: 0:1 Zentler (5., FE), 1:1 Hagemann (40.) Gelbe Karten: Trainer Tyrala – Guzy, Latza, Zentler, Trainer Langeneke, Co-Trainer Lambertz Zuschauer: 1.266

Kurze Zeit später war es nämlich Kevin Hagemann, der in der 40. Minuten den Pausen- und auch Endstand herstellte. Die zweite Halbzeit war – bis auf die letzten zehn Minuten, in denen Nick Munsters das Spiel zugunsten des WSV hätte entscheiden müssen – sehr arm an Chancen.

„Insgesamt geht das Unentschieden in Ordnung“, wollte Langeneke auch nicht zu unzufrieden auf die zurückliegenden 90 Minuten blicken. „Es ist ein folgerichtiges Ergebnis. Das Spiel war aus unserer Sicht viel zu wild, wie ein Trainingsspiel, die Bälle flogen wild hin und her. Das war natürlich auch ein wenig dem Platz geschuldet. Den Punkt nehmen wir dann am Ende gerne mit.“

Letztlich haderte Langeneke dann doch noch mit einer Situation. In der 57. Minute zog Leonard August Brodersen von der rechten Seite in den Strafraum, Joep Munsters zerrte dabei klar an seinem Trikot. Keine klare Situation, allerdings „hätte ich den Pfiff gerne bekommen“, so Langeneke, der aber auch anfügte: „In den letzten zehn Minuten haben wir dann auch Glück, dass Nick Munsters keine seiner beiden Chancen verwandelt.“

Weiter geht es für die U23 von Fortuna Düsseldorf am kommenden Sonntag. Dann empfängt man den MSV Duisburg. Der WSV ist bereits zwei Tage zuvor gefordert, wenn es zu Fortuna Köln geht.