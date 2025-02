Die Sportfreunde Lotte haben nach dem MSV-Patzer am Freitagabend die Chance genutzt und sind näher an die Duisburger herangerückt.

Da waren es nur noch fünf Punkte Rückstand, inklusive eines Nachholspiels in der Hinterhand: Die Sportfreunde Lotte sind nach dem 2:0-Sieg über Eintracht Hohkeppel und der Nullnummer des Tabellenführers am Vortag gegen den SC Paderborn wieder dick im Aufstiegsrennen dabei.

"Natürlich ist es für uns noch einmal eine zusätzliche Motivation gewesen, da wir vom 0:0 des MSV am Freitagabend gegen Paderborn gewusst haben. Das war eine gute Gelegenheit noch näher an Duisburg heranzurücken. Wir haben noch das Spiel in Gütersloh in der Hinterhand. Dass das aber alles andere als einfach ist, hat auch Rot-Weiß Oberhausen zu spüren bekommen", sagte Fabian Lübbers nach dem 2:0 über Hohkeppel.

Gegenüber RevierSport ergänzte der Lotte-Trainer bezüglich eines möglichen Aufstiegs: "Wenn die Chance am Ende da sein sollte, dann wollen wir die auch nutzen."

Zum Spiel, das Leon Demaj (63.) und Nico Thier (78.) entschieden, meinte der Erfolgstrainer der Sportfreunde Lotte: "Wir sind richtig gut in die Partie gestartet und haben Hohkeppel in den ersten 15, 20 Minuten vor Probleme gestellt. Danach ist das Spiel ein bisschen gekippt, weil Hohkeppel auch gefährlich wurde. In der zweiten Hälfte wollten wir von Minute zu Minute mehr das Tor. Nach dem 1:0 von Leon Demaj hatten wir auch weitere gute Möglichkeiten. Gut, dass das 2:0 fällt, dann wurde das Spiel ruhiger. Wir sind natürlich zufrieden und wünschen Hohkeppel alles Gute."

Die Statistik zum Spiel

Sportfreunde Lotte: Westphal - Thaqi, Kok, Sabah - Nyuydine (77. Lübke), Wellers (63. Brodersen Salvador), Elezi, Thier - Bapoh (46. Krasniqi) - Heider (82. Facklam), Demaj (82. Schaub).

Eintracht Hohkeppel: Van Ingen - Yamato (30. Lambert), Krätschmer, Dervisevic - Pesch - Baum, Durgun, Aourir, Tokac (57. Owusu) - Wirtz, Bouziane (78. Bouzraa).

Schiedsrichter: Felix May.

Tore: 1:0 Demaj (63.), 2:0 Thier (78.).

Zuschauer: 500.