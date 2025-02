Die unmittelbaren MSV-Verfolger, Gladbach II und RWO, ließen federn - zu Gunsten von Lotte und Fortuna Köln. Für den 1. FC Bocholt und SC Wiedenbrück gab es Dämpfer im Abstiegskampf.

Bereits am Freitagabend eröffnete Ligaprimus MSV Duisburg mit seinem torlosen Remis gegen die Zweitgarnitur des SC Paderborn den 22. Spieltag der Regionalliga West. Die Konkurrenz schläft nicht - und der Vorsprung schmilzt. Doch weniger als gedacht, denn die direkten Verfolger patzten.

Mit Borussia Mönchengladbach II, Rot-Weiß Oberhausen, den Sportfreunden Lotte und Fortuna Köln waren alle vier MSV-Verfolger im Einsatz und auf der Lauer, um den erneuten Patzer der Meidericher zu nutzen. RWO gehörte nicht zu den Nutznießern: Oberhausen verlor auswärts beim FC Gütersloh mit 1:2.

Im direkten Duell der Spitzenteams trafen außerdem die Gladbacher U23 und Fortuna Köln aufeinander. Die Fortuna ließ zuletzt dreimal in Folge Punkte liegen, Gladbach siegte indessen dreifach und konnte mit einem Sieg auf einen Punkt an den MSV herankommen.

Es sollte anders kommen: Nach einer torlosen ersten Halbzeit kamen die Gäste aus Köln besser aus der Kabine, gingen in Person von Marvin Mika (51.) in Führung und erhöhten wenig später durch Stipe Batarilo vom Punkt (61.). Durch einen zweiten Strafstoß machte Batarilo endgültig den Deckel drauf (85.). Köln schließt damit zu seinem Gegner auf und klopft oben an.

Auch die Sportfreunde Lotte dürfen noch davon träumen, im Rennen um den Aufstieg ein Wörtchen mitzureden. Sie dominierten Eintracht Hohkeppel von Beginn an, konnten diese Dominanz jedoch lange nicht in einen Torerfolg ummünzen. Schließlich erlöste Leon Demaj die Hausherren, erzielte die 1:0-Führung für die Hausherren (62.). Nico Thier beseitigte alle Restzweifel am Heimsieg (78.). Durch den 2:0-Erfolg beträgt Lottes Rückstand auf Platz zwei nur noch einen Punkt - bei einem Spiel weniger.

Auch im Kampf um den Klassenerhalt ging es heiß her. Die neue Realität beim 1. FC Bocholt heißt nämlich Abstiegskampf. Die Münsterländer laufen weiter ihren Ansprüchen hinterher. Die Fans am Hünting sahen eine ausgeglichene erste Halbzeit, ehe Simon Engelmann (52.) das Führungstor für die Gäste vom SV Rödinghausen erzielte. Bocholt konnte sich nicht mehr erholen - im Gegenteil: in der Nachspielzeit erhöhte Rödinghausen durch Ansgar Kuhlmann auf 2:0 (95.) und stürzte Bocholt damit noch tiefer in die Krise.

Immerhin einen Punkt entführte die Schalker U23 beim 1. FC Düren. Der frühen Führung in Minute drei durch Maurice Deville folgte kurz vor der Pause das 1:1, Jakob Sachse traf für den FCD (41.). Die zweite Hälfte blieb torlos. Der SC Wiedenbrück stand auch erheblich unter Zugzwang, um nicht den Anschluss an das rettende Ufer zu verlieren. Das frühe 1:0 für die Kölner Zweitgarnitur (8.) durch Meiko Sponsel war daher ein herber Dämpfer für die Mölders-Elf. Doch kurz nach der Pause stellte die Ampelkarte für Köln-Kapitän Marco Höger die Partie wieder auf den Kopf: Wiedenbrück agierte nun lange in Überzahl, ging letztlich aber dennoch ohne Punkte nach Hause. Für die Mölders-Elf ein herber Dämpfer im Abstiegskampf.

Etwas verspätet, um 16:30 Uhr, begegnen sich der Wuppertaler SV und die U23 von Fortuna Düsseldorf im Wuppertaler Stadion am Zoo.

Die Partie zwischen Türkspor Dortmund und KFC Uerdingen musste wegen der anhaltenden Witterungsbedingungen und der Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt werden. Ein Nachholtermin steht noch aus.