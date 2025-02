Fortuna Köln reist am Samstag (15. Februar, 14 Uhr) zum Verfolger-Duell zu Borussia Mönchengladbach II. Vor diesem Spiel kündigte der Fortuna-Trainer einen Torwartwechsel an.

Zweiter gegen Fünfter: Borussia Mönchengladbach II empfängt am Samstag (15. Februar, 14 Uhr) Fortuna Köln. Die Fohlen-Reserve siegte in drei von drei Spielen in 2025, die Fortuna spielte dreimal Remis.

"Gladbach war zuletzt sehr erfolgreich, aber da war auch nicht alles Gold, was glänzte. Ich habe das Spiel in Paderborn live gesehen und das Spiel in Düsseldorf auf Video. Beide Spiele waren eng, nicht nur vom Ergebnis, sondern auch vom Ablauf. Gladbach ist sicher die beste U23-Mannschaft in dieser Liga, ein hochtalentiertes Team mit individueller Qualität. Sie sind zurecht in der Spitze, sie haben aber auch schon Spiele verloren, unter anderem gegen uns. Sie können sehr gut verteidigen und sie haben ein gutes Umschaltspiel. Für uns wird es darauf ankommen, kompakt zu stehen, sich als Mannschaft gegenseitig zu helfen und dann schauen wir, wie wir das Spiel ziehen können", sagt Fortuna-Trainer Matthias Mink.

Ein Wechsel gegenüber dem 3:3 im Südstadion gegen den 1. FC Köln II wird auf jeden Fall vollzogen.

Lennart Winkler rückt für Felix Buer ins Tor, der sich einen kleinen Finger gebrochen hat und somit mehrere Wochen ausfällt. Winkler ist 21 Jahre alt und der Sohn des ehemaligen Zweitliga-Profis Andreas Winkler, der auch für Klubs wie Eintracht Braunschweig und Rot-Weiss Essen am Ball war.

"Lennart hat bei Bayer Leverkusen eine sehr gute Ausbildung genossen. Er ist ein Torwart-Talent. Er hat in der vergangenen Saison bei zwei Einsätzen in der Regionalliga schon gezeigt, was er kann. In der U23 hat er in der Vorrunde regelmäßig Spielpraxis gesammelt. Wir sind in die Saison mit einer Konkurrenzsituation gestartet. Felix hatte zunächst die Nase vorn. Lennart hat mein volles Vertrauen. Die letzte Partie, die Lennart auch in Gladbach gemacht hat, war sehr gut", erklärt Mink, der auch Julius Biada einen Startelfeinsatz erneut in Aussicht stellt.

Der Routinier hatte gegen den FC-Nachwuchs im vierten Spiel von Beginn an den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 erzielt. "Julius hat seit seiner Vertragsunterzeichnung hier einen guten Weg beschritten. Er hatte am Anfang ein paar Probleme und musste sich einen gewissen Fitnessstand erarbeiten, aber mittlerweile ist er körperlich in einer guten Situation. Er hat sich die Wettkampfpraxis erarbeitet und jetzt auch seine Abschlussqualität gezeigt gegen den FC. Wenn wider Erwarten nichts mehr passiert, wird er auch am Samstag beginnen", sagt Mink.