Rot-Weiß Oberhausen reist am Samstag (15. Februar, 14 Uhr) zum FC Gütersloh. Ein wichtiger Spieler wird nicht im Mannschaftsbus nach Ostwestfalen sitzen.

Am Samstag, 15. Februar (14 Uhr, RevierSport-Liveticker), geht es für Rot-Weiß Oberhausen zum FC Gütersloh. Die Mannschaft von Sebastian Gunkel will beim Tabellenneunten den siebten Auswärtssieg der Saison einfahren.

Nach der Trainingswoche und der Aufarbeitung des letzten Heimspiels gegen die Sportfreunde Lotte (1:1) fährt das RWO-Team mit breiter Brust in den Heidewald. Im Hinspiel siegte Oberhausen knapp mit 3:2.

"Wir hatten eine gute Trainingswoche und sind bestens vorbereitet. Das Lotte-Spiel haben wir analysiert. Die zweite Halbzeit müssen wir schnell vergessen. Die Erste war umso besser. Daran müssen wir anknüpfen. Wir fahren nach Gütersloh, um zu gewinnen und danach eine schöne Rückfahrt zu haben. Nichts anderes kommt in Frage", betont Kevin Kratzsch, die Nummer eins der Oberhausener.

Beim Unternehmen "drei Punkte in Gütersloh" wird Abwehrchef Nico Klaß nicht mithelfen können. Der RWO-Kapitän fällt bis auf Weiteres aus. "Nico hat mit dem Schambein Probleme. Wir wollen hier nicht einen längeren Ausfall riskieren und haben ihn deshalb mal in dieser Woche rausgenommen. Wir hoffen, dass er uns vielleicht schon in der kommenden Woche wieder zur Verfügung stehen wird", berichtet Dennis Lichtenwimmer, RWO-Sportchef, gegenüber RevierSport.

RWO (42 Punkte) trat in dieser Saison bislang elf Mal auswärts an. Sieben Siege gab es dabei zu bejubeln - der achte soll möglichst am Samstagnachmittag hinzukommen, sodass sich auf der Seite der Unentschieden (1x) und Niederlagen (3x) nichts verändert. Nach der Reise in den Heidewald soll die fünfte Partie in Serie ohne Niederlage gefeiert werden.

Auch der FCG (28 Punkte) musste sich am vergangenen Spieltag mit einem 1:1-Unentschieden begnügen. Bei Aufsteiger Türkspor Dortmund erzielte Güterslohs Top-Torjäger Patrik Twardzik (neun Tore) in der 89. Minute den Ausgleich für das Team von Trainer Julian Hesse, nachdem Dennis Lerche die Dortmunder in der 69. Minute in Führung brachte.

Unterschätzen sollte das Gunkel-Team den kommenden Gegner definitiv nicht. Nach zuletzt zwei Siegen und dem besagten Remis haben die Gastgeber ihren Platz im gesicherten Mittelfeld gefestigt und werden den Kleeblättern vor heimischem Publikum alles abverlangen.