Der KFC Uerdingen sollte eigentlich am Samstag (15. Februar, 14 Uhr) nach Hagen reisen. Schlusslicht Türkspor Dortmund sollte der Gegner der Krefelder sein. Doch das Spiel fällt aus.

Vorweg: Zu den neuerlichen Negativ-Meldungen, dass es offenbar einen dritten Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gegen den KFC Uerdingen geben soll - RevierSport berichtete - wollte sich Rene Lewejohann gar nicht groß äußern.

"Wir halten es so wie in den letzten Wochen: Wir konzentrieren uns nur auf das, worauf wir Einfluss haben. Das ist die Trainingswoche, das sind die Spiele am Wochenende. Alles andere bekommen wir mit, es gefällt uns nicht, aber da sind uns auch die Hände gebunden. Unsere Konzentration gilt nur dem Sport, dem Fußball", betont der KFC-Trainer, der am Donnerstag (13. Februar) 41 Jahre alt wurde, gegenüber dieser Redaktion.

Mit einem Sieg beim Tabellenschlusslicht Türkspor Dortmund wollte sich Lewejohann ein verspätetes Geschenk bereiten. Doch dazu kommt es nicht. Am Wochenende hat der KFC spielfrei. "Der Platz ist soeben gesperrt worden. Die Witterungsbedingungen lassen kein Spiel zu", berichtete Türkspor-Teammanager Bülent Kara.

Auch wenn Türkspor nur einen Sieg in 23 Spielen geholt hat und 66 Gegentore kassierte, warnte Lewejohann seine Schützlinge vor Bruder Leichtsinn. Lewejohann: "Wer denkt, dass wir da hinfahren und locker gewinnen, der ist auf dem Holzweg und dem wünsche ich gute Besserung."

Diese Sätze kann der angehende A-Lizenzinhaber dann nochmal vor dem Nachholspiel wiederholen. Der Ausfall kommt den Krefeldern gar nicht ungelegen.

Mit den beiden gelbgesperrten Ufumwen Osawe und Joyce Tshitoku wären zwei wichtige Spieler ausgefallen. Zudem stand Lewejohann auch Kapitän Tim Stappmann nicht zur Verfügung. Der Abwehrchef der Uerdingen hat sich bei der Nullnummer gegen den SV Rödinghausen an der Hand verletzt und wurde operiert.

"Wir hatten auch einige Jungs, die mit der Grippe zu kämpfen hatten und haben. Die Personallage war wirklich angespannt. Jetzt können sie sich über das Wochenende erholen. Bei Stappmann hoffen wir, dass er schon ab Montag mit einer Manschette mit trainieren kann und uns am nächsten Wochenende gegen Bocholt vielleicht wieder zur Verfügung steht", erklärt Lewejohann.