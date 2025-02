Borussia Mönchengladbach liegt plötzlich nur noch drei Punkte hinter dem MSV Duisburg. Die Fohlen-Reserve hat Blut geleckt und will mehr.

6:4 bei Eintracht Hohkeppel, 1:0 beim SC Paderborn II und ein 1:0 bei Fortuna Düsseldorf II: Die U23-Mannschaft von Borussia Mönchengladbach ist mit drei Auswärtsspielen in das Jahr 2025 gestartet und hat diese Aufgaben souverän gemeistert. Der Lohn der neun Punkte: Die Gladbacher Reserve liegt nur noch drei Zähler hinter Spitzenreiter MSV Duisburg.

Am Samstag (15. Februar, 14 Uhr) steht das Verfolger-Duell gegen den Tabellenfünften Fortuna Köln auf dem Programm - diesmal auch wieder im heimischen Grenzlandstadion in Mönchengladbach-Rheydt.

Nach dem Sieg in Düsseldorf zeigte sich Borussias U23-Cheftrainer Eugen Polanski zufrieden und lobte das "souveräne Spiel" seiner Mannschaft.

Der Blick geht nach den starken Leistungen der vergangenen Wochen in Richtung Tabellenspitze. "Wir liefern momentan und wollen jedes Spiel gewinnen. Klar schaut man auch mal auf die Tabelle und schielt auf Platz eins. Aber wir müssen die Saison einfach weiter so durchziehen und werden dann sehen, wofür es am Ende reicht", betont Polanski.

Besonders auffällig in dieser Saison ist die Mentalität des Teams. Polanski sagt: "Es ist eine Qualität, auch Spiele zu ziehen, in denen es fußballerisch nicht rund läuft. Deswegen wollten wir in dieser Saison Fußballer im Kader haben, die Männerfußball kennen und spielen."

Fortuna Köln hat bislang ein Spiel weniger als die Borussia absolviert und steht mit vier Punkten Rückstand auf die U23 auf Platz fünf der Regionalliga West. "Die Fortuna zeigt über die gesamte Saison hinweg solide Leistungen. Die Mannschaft spielt einen ansehnlichen Fußball, kombiniert mit der nötigen Härte. Wir werden körperlich gefordert sein und müssen konsequent dagegenhalten."

Im letzten Aufeinandertreffen musste sich seine Mannschaft in Köln mit 2:4 geschlagen geben. Nun spricht das Momentum für die Gladbacher Zweitvertretung. Den drei Borussia-Siegen stehen drei Fortuna-Remis im neuen Jahr 2025 gegenüber.