Die Personalplanungen bei Rot-Weiß Oberhausen gehen voran. Für die neue Spielzeit bleibt ein wichtiger Leistungsträger der RWO-Abwehr erhalten.

Im Aufstiegsrennen der Regionalliga West ist Rot-Weiß Oberhausen am kommenden Samstag (15. Februar, 14 Uhr) beim FC Gütersloh zu Gast. Der Tabellendritte will hier nach dem 1:1 gegen die Sportfreunde Lotte wieder einen Dreier einfahren - konnte aber schon vor der Partie gute Nachrichten vermelden.

Denn am Donnerstag (13. Februar) vermeldete der Klub die Vertragsverlängerung von Verteidiger Tanju Öztürk. Der 35-Jährige gehört in der laufenden Saison zu den Leistungsträgern unter Trainer Sebastian Gunkel und stand in all seinen 19 Einsätzen in der Startelf.

"Tanju hat in dieser Spielzeit eindrucksvoll gezeigt, wie er in seiner Rolle als Führungsspieler auf und neben dem Platz vorangeht. Daher war eine frühzeitige Vertragsverlängerung relativ schnell ein Thema und wir freuen uns, dass die Tinte nun trocken ist. Das zeigen mir auch die ersten Reaktionen seiner Mitspieler in der Kabine, die sich extrem freuen, dass Tanju weiterhin Oberhausener bleibt", freut sich Dennis Lichtenwimmer-Conversano, Sportlicher Leiter der Kleeblätter, über die Zusage des Routiniers.

Seit August 2020 spielt der gebürtige Kölner Öztürk am Stadion Niederrhein, absolvierte bisher (Stand 13. Februar) 154 Partien für die Kleeblätter (zehn Tore, vier Vorlagen).

"Wir haben im Sommer einen positiven Weg eingeschlagen, den ich gerne mit dem Verein weitergehen möchte. Die Stimmung in der Mannschaft ist sehr gut und auch unsere Leistungen werden immer besser und stabiler. Ich will den Jungs auch in der kommenden Saison mit meiner Erfahrung weiterhelfen und meinen Teil zu einer erfolgreichen Spielzeit beitragen. Mein persönliches Ziel ist es, vor allem unsere jungen Spieler immer besser zu machen und so erfolgreich wie möglich zu sein", erklärt Tanju Öztürk seinen Verbleib in Oberhausen.

In den letzten Jahrzehnten hat er im gesamten Fußballwesten seine Spuren hinterlassen. In der Jugend spielte er für FC Viktoria Köln, Bayer 04 Leverkusen, SV Bergisch Gladbach 09, Alemannia Aachen und den MSV Duisburg. Bei den Zebras machte er auch seine ersten Schritte im Seniorenfußball.

Für die Reserve des MSV lief Öztürk 114 Mal auf, dazu kamen 66 Einsätze für die Profis in Liga zwei und drei. Über die Reserve von Schalke 04 (46 Spiele) und den KFC Uerdingen (76) ging es dann zu Hansa Rostock. Anderthalb Jahre und 31 Einsätze für die Kogge später zog es ihn 2020 dann zurück ins Ruhrgebiet zu RWO.